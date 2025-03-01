Mehmet Uçum ve Feti Yıldız’dan ‘Türk vatandaşlığı’ açıklaması

Anayasa’daki vatandaşlık tanımıyla ilgili tartışmalara Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Mehmet Uçum ve MHP Genel Başkan Yardımcısı Feti Yıldız tepki gösterdi.

DUVAR – Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Mehmet Uçum, “Türk vatandaşlığı eşit vatandaşlıktır!” başlıklı yazısını “Türk vatandaşlığı eşit vatandaşlıktır. Türk vatandaşlığı isminden vazgeçilemez” ifadesiyle yeniden paylaştı.

Paylaşıma yorum yapan MHP Genel Başkan Yardımcısı Feti Yıldız, “Sayın Uçum, bazı kişiler fonksiyonsuz kalınca seri şekilde saçmalamaya başlıyor. Vatandaşlık; birey ile devlet arasındaki hukuki bağı ifade eden bir kavramdır ve siyasal bir aidiyet biçimidir. Saçmalayanları İzliyoruz … not ediyoruz” ifadelerini kullandı.

Sayın Uçum,

Bazı kişiler fonksiyonsuz kalınca seri şekilde saçmalamaya başlıyor .

Vatandaşlık; birey ile devlet arasındaki hukuki bağı ifade eden bir kavramdır ve siyasal bir aidiyet biçimidir. Saçmalayanları

İzliyoruz … not ediyoruz. — Feti Yıldız (@YildizFeti) March 1, 2025

BİNALİ YILDIRIM: VATANDAŞLIK TANIMI YENİ ANAYASADA GÖZDEN GEÇİRİLEBİLİR

Eski Başbakan Binali Yıldırım, 26 Şubat günü İzmir’de düzenlenen “Türkiye’nin Sivil Anayasa Yolculuğu Projesi” programındaki konuşmasında “Devletimizin adı Türkiye Cumhuriyeti Devleti, vatandaşlık tanımı bu ülkeye vatandaşlık bağıyla bağlı herkes Türk’tür. ‘Türklerden başkasına yaşam hakkı yok’ diyorlar. Böyle bir şey yok, bu bir millet tanımı. Bu milletin unsurları var. Bin yıldır bu topraklarda Kürtler, Türkler, Süryaniler, Abhazlar, Çerkesler var. Vatandaşlık tanımı yeni anayasada gözden geçirilebilir. Bir etnik kimliği tanımlamak, öne çıkartmak değil de etnik kimliğinin kim olduğuna bakmaksızın vatandaşlığı önceleyen bir güncelleme yapılabilir. Bu bazı etnik grupların kendilerini ihmal edilmiş düşüncesinden kurtarabilir. Buna mani yok, şovenizme gerek yok, bizi bağlayan bayrağımız, toprağımız, milletimizdir. Kürdü, Türkü, diğer etnik gruplarıyla milletimizdir. Bunu esas alan bir güncelleme yapılabilir” demişti.

UÇUM: BU İDDİA BÖLÜCÜLÜK TEZİ ANLAMINA GELİYOR

Mehmet Uçum, 5 Şubat’ta sosyal medya hesabından yayınladığı ve bugün “Türk vatandaşlığı eşit vatandaşlıktır. Türk vatandaşlığı isminden vazgeçilemez” diyerek tekrar paylaştığı yazısında “Terörsüz Türkiye hedefine yönelik yeni aşama adım adım ilerlerken iç ve dış bazı çevrelerin eşit vatandaşlık konusunda ciddi bir ideolojik kampanya yaptığı gözleniyor. Sanki Türk Vatandaşlığı etnik ya da ırki bir esasa dayanıyormuş gibi çarpıtma yapılıyor. Oysa ‘Türkiye Cumhuriyeti’nin temeli kültürdür’ (Atatürk). Türk Vatandaşlığı ırki ya da etnik değil Cumhuriyetle kazanılmış; içeriği Cumhuriyet vatandaşlığı olan, eşit vatandaşlığa dayanan ve Devletle kurulan hukuki bağdır” ifadelerini kullanmıştı.

“Eşit vatandaşlık” kavramının istismar edildiğini savunan Uçum, şunları yazmıştı:

“Hukuken ve duygusal olarak bir sorunumuz yokken bazı çevreler bir eksiklik varmış gibi eşit vatandaşlık konusunu başka bir bağlamda ileri sürüyor. Bu bağlam Türkler ve Kürtlerin iki ayrı ulus olduğu bu nedenle siyasi olarak iki ayrı vatandaşlık kabul edilmesi gerektiği iddiasına dayanıyor. Bunların da anayasal seviyede eşit olması savunuluyor. Türkiye açısından bölücülük tezi anlamına gelen bu iddiayı bu kadar açıklıkla ifade edenlerin sayısı az. Çünkü iki ulus varsayımına dayanan eşit vatandaşlık tezi emperyalist dış Kürt sorunu projesinin hedefi olan Türkiye’nin bölünmesine yöneliktir. Emperyalizmle birlikte hareket ettiklerini kabul etmekten utanmayanlar hariç bu görüşü savunanlar eşit vatandaşlık tezinin manasını söylemekten kasten kaçınıyor. Bir yandan Türkiye’nin bütünlüğü deyip öte yandan ‘iki ayrı ulusa dayanan eşit vatandaşlık’ demek tam bir hiledir. Emperyalist bölünme projesine payandalık yapmaktır. Bu nedenle açık ya da örtük ‘iki ulus kurgusuna dayanan eşit vatandaşlık tartışması’ asla Türkiye’nin gündemine getirilmemeli, getirme çabası olursa da bu çabalar kesin bir dille reddedilmelidir.”

(SOSYAL MEDYA)

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