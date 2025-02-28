Zıvartnots Korosu’nda ilk konser heyecanı

Gedikpaşa Surp Hovhannes Kilisesi Zıvartnots Korosu, kuruluşundan bu yana ilk kez konser vermeye hazırlanıyor.

Gedikpaşa Kilisesi Tbrats Tas (Muganni Korosu), 1881 yılında kuruldu. Koro’nun bünyesinde ayinlerin çoksesli olarak seslendirilmesi için 1936’da Zıvartnots Korosu hayata geçirildi. Koro’yu 2023 yılından beri Adruşan Hallaçyan yönetiyor.

2 Mart Pazar günü Kumkapı Vortvods Vorodman Mesrop Mutafyan Kültür Merkezi’nde verilecek konser, saat 19:30’da başlayacak. Şef Hallaçyan’ın yönetimindeki koroya Arden Zeyfiyan org ile eşlik edecek. Konserde koro Gomidas, Parseğ Ganaçyan, Magar Yegmalyan, Verdi’den eserler seslendirecek.

Şef Adruşan Hallaçyan ile Gedikpaşa Surp Hovhannes Kilisesi Vakfı yönetim kurulu üyesi ve koro üyelerinden Jirayr Akmercan, konser öncesi gazetemizi ziyaret etti.

Koronun tarihte ilk kez konser vereceğini ve çok heyecanlı olduklarını belirten Hallaçyan ve Akmercan, gençlerin koro çalışmalarına yoğun ilgi gösterdiğinin altını çizdi. Konuklar, gençlere yönelik çeşitli etkinlikler de düzenlediklerini belirtti. Gedikpaşa’da yaşayan Ermeni aile kalmadığını hatırlatan Hallaçyan ve Akmercan, gençlerin Bakırköy, Kurtuluş, Yeşilköy gibi semtlerden geldiklerini söyledi.

Konser davetiyesi için Zıvartnots Korosu’nun Instagram sayfasıyla irtibata geçilebilir.

Agos