Yunanistan’da tren faciasının ikinci yıldönümünde grev ve gösteriler

Ülkenin en ölümcül tren kazasının ikinci yıl dönümünde Yunanistan genelinde yüz binlerce kişi Cuma günü protestolara ve grevlere katıldı.

24 saatlik genel grev nedeniyle tren ve feribot seferleri ile uçuşlar durduruldu. Kamu hizmetlerinde aksamalar yaşanırken, ülke çapında kitlesel mitingler düzenlendi.

On binlerce kişi cuma sabahı Atina’nın merkezindeki Syntagma Meydanı’nda toplandı. Protestocular tarafından taşınan bir pankartta şöyle yazıyordu: “Katillerin hükümeti”.

Mitingden sonra bir haber kuruluşunun kullandığı iMEdD kalabalık sayma aracı, başkentte cuma günü düzenlenen mitinglere katılan kişi sayısını 427.314 olarak gösterdi.

İki saatten fazla süren ve yakın tarihin en büyüğü olan miting, Tempe Mağdurları Derneği başkanı Maria Karystianou’nun duygusal bir konuşmasıyla sona erdi.

Protestocular, Tempe kazası kurbanlarının anısına Meçhul Asker Mezarı’na Meryem Ana’nın resmini, çiçek ve 57 yazılı kanlı bir pankart bıraktılar.

Binlerce gösterici ayrıca Yanya, Rodos, Volos, Larissa, Lamia, Zakintos, Retimno, Trikala, Karditsa, Sakız, Midilli, Samos, Doğu Makedonya ve Xanthi’de de sokaklara çıktı.

Yunanistan’ın orta kesimindeki Tempi geçidi yakınlarında 28 Şubat 2023 tarihinde Atina-Selanik seferini yapan yolcu treni ile bir yük treninin çarpışması sonucu neredeyse tamamı öğrenci olan 57 kişi hayatını kaybetmişti. Kazada onlarca kişi de yaralanmış ve ülkenin ulaşım altyapısındaki eksiklikler ortaya çıkmıştı.

Miçotakis yönetimini eleştirenler, kazaya yol açan hatalardan siyasetçilerin sorumlu tutulması gerektiğini söylüyor, ancak şu ana kadar sadece demiryolu yetkilileri suçlandı ve henüz bir duruşma bile yapılmadı.

Ülkenin en büyük işçi sendikası olan Yunan İşçileri Genel Konfederasyonu Başkanı Yannis Panagopoulos, “Tüm gerçekler ortaya çıkmalı ve sorumlular, konumları ne kadar yüksek olursa olsun, hesap vermelidir,” dedi.

Tren kazasına ilişkin uzun süredir beklenen soruşturma raporu ise perşembe günü açıklandı. Raporda iki yıl önce 57 kişinin ölümüne neden olan trajik kazadan insan hatası, eski altyapı ve büyük sistemik hatalar sorumlu tutuluyor.

Yaklaşık 180 sayfalık rapor, 28 Şubat 2023’te meydana gelen kazanın ikinci yıl dönümünde yapılması planlanan genel grev ve protesto gösterilerinin öncesinde açıklandı.

Bağımsız soruşturma komitesi, bir istasyon şefinin yaptığı yönlendirme hatasının bir yolcu trenini karşıdan gelen bir yük treni ile aynı hata gönderdiğini tespit etti. Toplam 46 yolcu ve 11 personelin ölümüne neden olan çarpışma, başkent Atina’nın yaklaşık 400 km kuzeyindeki Tempi yakınlarında meydana gelmişti.

Müfettişler ayrıca yetersiz eğitim, personel eksikliği ve modern güvenlik kontrollerinden yoksun yaşlanan demiryolu sistemini de trajik kazaya neden olan unsurlar olarak tanımladı.

Pulse tarafından bu hafta gerçekleştirilen bir kamuoyu yoklamasına göre Yunanların yüzde 82’si tren faciasının ülkedeki en önemli sorun olduğunu söylerken, üçte ikisi de faciayla ilgili soruşturmalardan memnun olmadıklarını belirtti.

Yunanistan’ın ana muhalefet partisi sosyalist Pasok-KINAL önümüzdeki hafta hükümet hakkında bir gensoru önergesi sunacağını açıkladı. Buna karşılık hükümet sözcüsü Vangelis Marinakis erken genel seçim olasılığını dışladı.

(Euronews, Kathimerini)

Agos