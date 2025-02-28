Ermeni okullarının temsilcileri müfredat çalışmaları için biraraya geldi

Patrik Maşalyan’ın daveti üzerine, Ermeni okullarının vakıf yönetim kurulu üyeleri, başkanları, kurucu temsilcileri ve müdürleri, 26 Şubat Salı günü Patrikhane salonunda bir araya geldi.

Toplantıya, Patrikhane eğitim programları sorumlusu Kıdemli Peder Drtad Uzunyan ile Nora Şenyan da katıldı. Toplantının amacı, azınlık okullarındaki din bilgisi ve Ermenice derslerinin müfredat hazırlık sürecini değerlendirmek ve yapılan çalışmalar hakkında bilgi paylaşmaktı.

Patrik Maşalyan din bilgisi ve Ermenice derslerinin önemine vurgu yaparak, bunları Ermeni okulunun iki temel direği olarak tanımladı. Daha sonra, müfredat hazırlık sürecinden sorumlu olan Kd. Peder Drtad Uzunyan’a sözü devretti.

Kd. Peder Drtad, 4-8. sınıflar için hazırlanan müfredatın, devletin yeni düzenlemelerine ve gerekliliklerine uygun olarak tamamlandığını ve hemen Milli Eğitim Bakanlığı’na gönderilebileceğini belirtti.

Katılımcılar, yapılan çalışmalardan duydukları memnuniyeti dile getirdi. Okul müdürleri de en kısa sürede başvurunun yapılacağını ifade etti.

Toplantının ikinci gündem maddesi ise 1-12. sınıflar için Ermenice dersi müfredatının hazırlanmasıydı. Patrik Maşalyan, bu çalışma için Patrikhane’nin himaye ve desteğe hazır olduğunu, ancak ERVAB (Ermeni Vakıflar Birliği) Eğitim Komisyonu’nun karar alması gerektiğini söyledi.

ERVAB Eğitim Komisyonu Koordinatörü ve Bakırköy Kilisesi Vakfı Yönetim Kurulu Başkanı Mari Yancı, en kısa sürede bir toplantı düzenleyeceklerini ve Patriklik Makamı’nı bilgilendireceklerini ifade etti.

Gerek Ermenice gerekse din dersinde Ermenice okullarında okutulan müfredat uzun süredir değişmemişti. MEB her iki alanda da yeni bir müfredat hazırlığı talep ediyor.

(Patrikhane Basın Bülteni)

Agos