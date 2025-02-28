Eğer Türkiye sınırın açılması için ön koşullar koyarsa, biz iki katını koymalıyız

“Sosyal ve Ekonomik Kalkınma Merkezi” başkanı Gagik Makaryan, Türkiye’nin Ermenistan-Türkiye sınırının açılmasına yönelik tutumu hakkında konuştu.

Makaryan, sınırın açılması durumunda Türkiye’nin transit geçişlerden fayda sağlayabileceğini ve belirli oranlarda geçiş ücretleri talep edebileceğini belirtti.

Uzman açıklamasında “Türkiye, ekonomik avantajlar yoluyla bizi zayıflatmaya çalışacaktır ve bu konuda dikkatli olmamız gerekiyor” ifadelerini kullandı.

Ona göre, eğer Türkiye bu süreçte ön koşullar öne sürerse, Ermenistan tarafı da benzer bir yaklaşım benimsemeli.

Makaryan, ayrıca “Eğer Türkiye ön koşullar koyarsa, biz iki katını koymalıyız. Diyalog ön koşullar etrafında şekillensin. Kim demiş ki Türkiye ne söylerse biz kabul etmek zorundayız?” diye vurguladı.

Bunun yanı sıra, merkezin başkanı, Türkiye’nin sınır açılmasına ilgisiz olduğu yönündeki görüşlerin temelsiz olduğunu belirtti.

Hatırlanacağı üzere, 27 Şubat’ta Yerevan’da “Ermeni-Türk Sınırının Ekonomik Önemi” başlıklı bir panel tartışması düzenlenmiştir.

ERMENİ HABER AJANSI