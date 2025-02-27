Vatikan: Papa’nın sağlık durumu iyiye gitmeyi sürdürüyor

Katoliklerin ruhani lideri ve Vatikan Devlet Başkanı Papa Franciscus’un sağlık durumunun iyiye gitmeyi sürdürdüğü bildirildi.

Barış Seçkin

Vatikan’dan, ay başında geçirdiği şiddetli bronşit nedeniyle iki haftadır Roma’daki Gemelli Hastanesi’nde yatan ve çift taraflı zatürre teşhisi konulan 88 yaşındaki Papa’nın sağlık durumuyla ilgili yazılı açıklama yapıldı.

Açıklamada, “Papa’nın sağlık durumu bugün de iyiye gitmeyi sürdürmekte. Bugün yüksek akımlı oksijen tedavisi ile maske kullanımı dönüşümlü uygulandı. Klinik tablonun karmaşıklığı göz önüne alındığında, hastalığın seyrine ilişkin kesin değerlendirme yapabilmek için birkaç gün daha istikrarlı durumun sürmesi gerekmektedir.” ifadeleri kullanıldı.

Papa Franciscus’un sabah saatlerini solunum fizyoterapisine ve dinlenmeye ayırdığı, öğleden sonra ise fizyoterapi seansının ardından 10. katta bulunan özel dairesindeki küçük şapelde dua ettiği belirtildi.

Vatikan’dan sabah yapılan kısa açıklamada da Papa’nın geceyi sakin geçirdiği kaydedilmişti.

Papa, 14 Şubat’tan bu yana hastanede tedavi görüyor

Papa Franciscus, 9 ve 12 Şubat’taki halka açık iki etkinlikte, bronşit geçirdiğini ve nefes almakta güçlük çektiğini ifade ederek, konuşma yapamamış ve yardımcılarından konuşma metinlerini okumalarını istemişti.

14 Şubat’ta Gemelli Hastanesi’ne kaldırılan Papa’nın solunum yollarında polimikrobiyal enfeksiyon olduğu bildirilmişti.

Vatikan, 18 Şubat’ta Papa’da çift taraflı zatürre geliştiğini ve klinik durumunun karmaşık tablo çizdiğini açıklamıştı.

Papa’nın doktorları, 21 Şubat’taki açıklamalarında, tamamen tehlikeyi atlatmasa da Papa Franciscus’un hayati tehlikesinin bulunmadığını belirtmişti.

22 Şubat’ta astım krizi geçiren Papa’nın durumunun “kritik olduğu” ifade edilmişti.

Vatikan’ın 23 Şubat’taki açıklamasında, “Papa’nın solunumla ilgili başka bir kriz yaşamadığı, hafif bir böbrek yetmezliği başlangıcının gözlendiği, burundan yüksek akımlı oksijen takviyesi aldığı” bildirilmişti.

24 Şubat’ta Papa Franciscus’un sağlık durumunun kritikliğini korumasına karşın hafif iyileşme gözlemlendiğini belirten Vatikan, 25 Şubat’ta da durumu “kritik ama stabil” olarak tanımlamıştı.

Vatikan, dün de “Papa’nın klinik durumunda son 24 saatte hafif bir iyileşme daha görüldü. Son günlerde yaşadığı hafif böbrek yetmezliği düzeldi.” açıklamasını yapmıştı.

Son yıllarda sağlık sorunları arttı

2013’ten bu yana Katoliklerin ruhani lideri olan Papa Franciscus, ilk kez 2021’de Gemelli Hastanesi’ne yatmış ve kalın bağırsak ameliyatı geçirmişti.

Dizindeki ağrılar sebebiyle son yıllarda tekerlekli sandalye kullanan Papa, son olarak 2023’te biri nefes darlığı şikayeti, biri de karın duvarına protez yerleştirilmesi operasyonu olmak üzere iki kez Gemelli Hastanesi’nde tedavi görmüştü.

AA