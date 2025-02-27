Ermeni Soykırımı ifadesini kullandığı gerekçesiyle davalara maruz Diyarbakır Barosu 6. kez beraat etti

Açıklamalarında Ermeni soykırımı dedikleri gerekçesiyle yargılanan Diyarbakır Barosu eski Başkanı Nahit Eren ve Yönetim Kurulu üyeleri, 6. kez beraat etti.

Diyarbakır Barosu önceki dönem başkanı Nahit Eren ve 10 yönetim kurulu üyesinin 24 Nisan 2021’de, “Büyük Felaketin Acısını Paylaşıyoruz” başlığıyla yaptıkları açıklama nedeniyle haklarında açılan davanın duruşması bugün görüldü.

“Devleti ve organlarını alenen aşağılamak” iddiasıyla açılan davanın duruşması, Diyarbakır 2’nci Ağır Ceza Mahkemesi’nde görüldü.

Duruşmada, Nahit Eren ve o dönemki Yönetim Kurulu üyeleri, Zuhal Işık, Mehdi Özdemir, Serdar Özer, Diyar Rükneddin Çetedir, Öykü Çakmak, Hatice Demir hazır bulundu. Duruşmayı, Diyarbakır Baro Başkanı Abdulkadir Güleç, Baro Yönetim Kurulu üyeleri ile İnsan Hakları Derneği (İHD), Türkiye İnsan Hakları Vakfı (TİHV), Özgürlük İçin Hukukçular Derneği (ÖHD) Diyarbakır şubeleri ile Hak İnisiyatifi Diyarbakır Temsilciliği yönetici ve üyeleri takip etti.

Duruşmada, iddia makamı “suçun yasal unsurlarının oluşmadığını belirterek” tüm sanıkların beraati yönünde karar verilmesini istedi. Mütalaanın sunulmasının ardından söz alan sanıklar avukatlar, mütalaaya karşı söyleyeceklerinin bulunmadığı, mütalaa doğrultusunda karar verilmesini istedi.

Duruşmada söz alan Abdulkadir Güleç, baro yönetiminin 24 Nisan’da yaşanan hakikatin ortaya çıkarılması için düşüncelerini açıkladığını ifade ederek, hak ve hukuk gereği olarak yapılan açıklamanın TCK’nın 301’inci Maddesi yönünden suç unsuru oluşmadığını ifade etti.

Yargılanan eski Başkan Nahit Eren de açıklamalarıyla Türkiye’nin geçmişiyle yüzleşmesinin gereğine vurgu yaptığını belirterek, “Diyarbakır Barosu olarak her süreçte geçmişteki ve bu gün yaşanan tüm toplumsal sorunlara dikkat çektik. Sorunların demokratik çözümü konusunda tutum ve irademizi ortaya koyduk. Bunların tamamı da ifade özgürlüğü çerçevesindeki açıklamalar olup Diyarbakır Barosu’nun tarihi misyonunun gereğidir” dedi.

Savunmaların ardından mahkeme, suçun yasal unsurları oluşmadığı gerekçesiyle, tüm sanıklar hakkında beraat kararı verdi.

Diyarbakır Barosu’na daha önce de yaptığı Ermeni soykırımı açıklamaları nedeniyle dava açılmış, beraat kararları çıkmıştı. “Soykırım” ifadesi nedeniyle defalarca yargılanan Diyarbakır Barosu, 6’ıncı kez beraat etti.

(MA)

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