ՀԱՄԱՅՆՔԱՅԻՆ ՎԱՐԺԱՐԱՆՆԵՐՈՒ ՆԵՐԿԱՅԱՑՈՒՑԻՉՆԵՐՈՒ ՀԱՒԱՔ /OKULLARIMIZIN TEMSİLCİLERİ PATRİKHANE’DE TOPLANDI

Ն.Ա.Տ. Սահակ Բ. Սրբազան Պատրիարք Հօր հրաւէրով ազգային վարժարաններու վարչութեանց ատենապետները կամ ներկայացուցիչները, հիմնադիրներն եւ տնօրէնները 26 Փետրուար 2025, Երեքշաբթի, ժամը 16.00-ին հաւաքուեցան Պատրիարքարանի դահլիճին մէջ։ Ժողովի ներկայ էր Խաչատուրեան Լսարանի տեսուչ եւ ուսման ծրագիրներու պատասխանատու Արժ. Տրդատ Ա. Քհնյ. Ուզունեան եւ Նորա Շենեան։

Ժողովի նպատակն էր ազգային վարժարաններու կրօնքի եւ հայերէնի դասերու ուսման ծրագրերու (müfredat) պատրաստութեան գործընթացը քննել եւ կատարուած աշխատութիւններու մասին տեղեկութիւններ փոխանցել։

Նորին Ամենապատուութիւնը բացման խօսքին մէջ կարեւորութիւնը շեշտեց կրօնքի եւ հայերէնի դասերուն եւ զանոնք ներկայացուց որպէս Հայ վարժարանի երկու սիւները։ Ապա Սրբազան Պատրիարք Հայրը խօսքը յանձնեց Տէր Հօր, որ ծրագրի պատրաստութեան պատասխանատուն է։ Տէր Հայրը նախ ըսաւ թէ 4-8 դասարաններու ծրագիրը պատրաստ է՝ ըստ պետութեան նոր ձեւակերպումներուն եւ պահանջքներուն եւ անմիջապէս կարելի է ուղարկել Նախարարութեան։ Ներկաներ գոհունակութիւն յայտնեցին տարուած աշխատանքին համար։ Ներկայ տնօրէններ յայտնեցին թէ ամենակարճ ժամանակի մէջ պիտի կատարուի դիմումը։

Իսկ երկրորդ նիւթն էր Հայերէնի 1-12 դասարաններու ծրագրի պատրաստութիւնը։ Նորին Ամենապատուութիւնը ըսաւ թէ այս գործի համար Պատրիարքարանը պատրաստ է իր հովանաւորութիւնը եւ աջակցութիւնը ցոյց տալ եթէ ԷՐՎԱՊի կրթական յանձնախումբը որոշէ։ ԷՐՎԱՊի կրթական յանձնախումբի համակարգող եւ Պաքըրգիւղի Թաղային Խորհուրդի ատենապետուհի Մարի Եանճը խոստացաւ շուտափոյթ ժողով գումարել եւ ամենակարճ ժամանակի մէջ տեղեակ պահել Պատրիարքական Աթոռը։

Եղան բարեմաղթութիւններ եւ ժողովը փակուեցաւ Նորին Ամենապատուութեան աղօթքով։

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Kadasetli Patrik Sahak II Hazretleri’nin daveti üzerine, cemaatimiz okullarının vakıf yönetim kurulu başkanları veya temsilcileri, kurucuları ve müdürleri, 26 Şubat 2025, Salı, saat 16.00’da Patrikhane salonunda bir araya geldiler.

Toplantıya, Patrikhane eğitim programları sorumlusu Kd. Peder Drtad Uzunyan ile Nora Şenyan da katıldılar. Toplantının amacı, azınlık okullarındaki din bilgisi ve Ermenice derslerinin müfredat hazırlık sürecini değerlendirmek ve yapılan çalışmalar hakkında bilgi paylaşmaktı.

Patrik Hazretleri açılış konuşmasında, din bilgisi ve Ermenice derslerinin önemine vurgu yaparak, bunları Ermeni okulunun iki temel direği olarak tanımladı. Daha sonra, müfredat hazırlık sürecinden sorumlu olan Kd. Peder Drtad Uzunyan’a sözü devretti.

Kd. Peder Drtad, 4-8. sınıflar için hazırlanan müfredatın, devletin yeni düzenlemelerine ve gerekliliklerine uygun olarak tamamlandığını ve hemen Milli Eğitim Bakanlığı’na gönderilebileceğini belirtti. Katılımcılar, yapılan çalışmalardan duydukları memnuniyeti dile getirdi. Okul müdürleri de en kısa sürede başvurunun yapılacağını ifade etti.

Toplantının ikinci gündem maddesi ise 1-12. sınıflar için Ermenice dersi müfredatının hazırlanmasıydı. Patrik Hazretleri, bu çalışma için Patrikhane’nin himaye ve desteğe hazır olduğunu, ancak ERVAB (Ermeni Vakıflar Birliği) Eğitim Komisyonu’nun karar alması gerektiğini söyledi.

ERVAB Eğitim Komisyonu Koordinatörü ve Bakırköy Kilisemiz Vakfı Yönetim Kurulu Başkanı Mari Yancı, en kısa sürede bir toplantı düzenleyeceklerini ve Patriklik Makamı’nı bilgilendireceklerini ifade etti.

Toplantı, Patrik Hazretleri’nin duasıyla sona erdi.

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