Cumhurbaşkanı Erdoğan, Hocalı Katliamı’nda yaşamını kaybedenleri andı

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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, “Acısını hiçbir zaman unutmayacağımız, hüznünü hep içimizde taşıyacağımız Hocalı Katliamı’nın 33’üncü yıl dönümünde, katledilen Azerbaycanlı kardeşlerimizi rahmetle yad ediyorum.” ifadesini kullandı. Cumhurbaşkanı Erdoğan, sosyal medya hesabından, Ermeni güçlerinin 26 Şubat 1992’de Azerbaycan’ın Karabağ bölgesinde gerçekleştirdiği Hocalı Katliamı’na ilişkin paylaşımda bulundu. Acısını hiçbir zaman unutmayacağımız, hüznünü hep içimizde taşıyacağımız Hocalı Katliamı’nın 33’üncü yıl dönümünde, katledilen Azerbaycanlı kardeşlerimizi rahmetle yâd ediyorum. İyi ve kötü günde yekvücut olduğumuz kardeş Azerbaycan halkına taziyelerimi iletiyorum. pic.twitter.com/vpWyfRseLq — Recep Tayyip Erdoğan (@RTErdogan) February 26, 2025 Erdoğan, şunları kaydetti: “Acısını hiçbir zaman unutmayacağımız, hüznünü hep içimizde taşıyacağımız Hocalı Katliamı’nın 33’üncü yıl dönümünde, katledilen Azerbaycanlı kardeşlerimizi rahmetle yad ediyorum. İyi ve kötü günde yekvücut olduğumuz kardeş Azerbaycan halkına taziyelerimi iletiyorum.” AA