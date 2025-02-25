Ermenistan, Azerbaycan’ın “Zengezur Koridoru yüzünden anlaşamıyoruz” beyanatını reddetti

Azerbaycan Parlamentosu Başkan Yardımcısı Ziyafet Askerov, barış antlaşmasının iki anlaşmazlık noktasının ‘Zengezur Koridoru’nun açılması’ ve ‘Ermenistan anayasasında yer alan toprak iddiaları’ olduğunu iddia etti. Ermenistan, sorunların zaten çözüldüğünü söyleyerek iddiaları reddetti.

Askerov 17 maddelik anlaşmanın 15 maddesinde anlaşmaya varıldığını belirtti. Askerov iki anlaşmazlık noktasının ‘Zengezur Koridoru’nun açılması’ ve ‘Ermenistan anayasasında yer alan toprak iddiaları’ olduğunu iddia etti. Ermenistan Parlamentosu Başkan Yardımcısı Ruben Rubinyan ise, Askerov’un açıklamasını reddederek RFE/RL’ye söz konusu konuların ‘barış antlaşmasında tartışılmadığını’ söyledi.Rubinyan, barış görüşmelerindeki iki anlaşmazlık noktasının, ‘üçüncü taraf güçlerinin’ konuşlandırılması (Ermenistan-Azerbaycan sınırında Ermenistan tarafını devriye gezen AB İzleme Misyonu kastediliyor) ve iki ülkenin birbirlerine karşı açtığı devam eden uluslararası davalar olduğunu belirtti.Rubinyan, bu iki noktanın Bakü tarafından da doğrulandığını kaydetti.Daha önce Azerbaycan’da hükümet yanlısı bir düşünce kuruluşu olan Uluslararası İlişkiler Analiz Merkezi başkanı Farid Shafiye de anlaşmazlık noktaları olarak Ermeni Anayasası’ndaki (Azerbaycan’a göre varolan) toprak iddiaları, ‘uluslararası hukuk savaşı’ ve AB gözlemcilerinin Ermenistan-Azerbaycan sınırından çekilmesi olduğunu ileri sürmüştü.‘Zengezur Koridoru’ konusunda, Azerbaycan’ın geçen Ağustos ayında taleplerini geri çekmeyi ve bunun yerine ‘daha sonraki bir aşamaya aktarmayı’ kabul ettiği ve böylece anlaşmanın imzalanmasının önündeki büyük bir engeli ortadan kaldırdığı bildirilmişti.Ancak o zamandan beri Azerbaycanlı, Rus ve Türk yetkililer öneriye destek vermeye devam ettiler ve Aliyev Ocak ayında Ermenistan’ı bahaneler uydurarak ve uluslararası toplumu yanıltmaya çalışarak ‘Zengezur Koridoru’ndaki ilerlemeyi engellemekle suçladı.Türkiye ve Azerbaycan, Nahcivan ve Azerbaycan’ı birbirine bağlayacak ve Ermenistan topraklarından geçecek bir koridorda ısrar ediyor. Ermenistan ise kendi topraklarından geçecek ancak Ermenistan’ın kontrolü dışında olacak bu talebe karşı çıkıyor ve “Barış Kavşağı ” projesi ile ulaşım kanallarını açmayı öneriyor. Azerbaycan ayrıca Ermenistan Anayayası’nda Dağlık Karabağ’la ilgili atıflar olduğunu belirtiyor ve bunların anayasadan kaldırılmasını talep ediyor. Ermenistan Başbakanı Paşinyan ise iki ülkenin birbirinin toprak bütünlüğünü tanıdığını ve uluslararası anlaşmaların zaten anayasanın üzerinde yer aldığını belirterek bu taleplerin gerçeği yansıtmadığını, kaldı ki Azerbaycan’ın Ermenistan’a yönelik toprak iddiaları olduğunu ifade ediyor. (Ajanslar)

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