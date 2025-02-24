Yunan Bakan diyaloğu övdü: ‘Ankara ile ilerleme kaydettik’

Yunanistan Dışişleri Bakanı Yorgo Yerapetritis, Atina-Ankara hattında son bir buçuk yıldır devam eden diyalog yaklaşımının, bazı alanlarda ilerleme kaydedilmesini sağladığını belirtti.

Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi toplantısına katılmak üzere ABD’nin New York kentindeki ziyareti öncesi Rum-Amerikan gazetesi Ethnikos Kiriks’e konuştu. Ankara ile ilişkilerde bazı alanlarda ilerleme kaydedildiğini ifade eden Yerapetritis, özellikle hava sahası anlaşmazlığıyla ilgili sıcak olayların azalması, göç konusunda işbirliğinin güçlenmesi ve ticaret hacminde artış yaşanmasını olumlu gelişmeler olarak nitelendirdi.

Yerapetritis, Yunanistan’ın egemenlik haklarından taviz vermeyeceğini belirterek, “Türkiye’nin uzun yıllara dayanan bazı taleplerinden vazgeçmesini beklemek gerçekçi değil. Biz yalnızca kıta sahanlığı ve münhasır ekonomik bölge sınırlandırması konusunda uluslararası hukuka dayalı bir müzakereye açığız” ifadesini kullandı. Türkiye’nin, Ege ve Doğu Akdeniz’deki meseleleri geniş kapsamlı bir pazarlık sürecine dönüştürdüğünü iddia eden Yerapetritis, iki ülke arasındaki görüş ayrılıklarına rağmen diyaloğun devam etmesi gerektiğini belirtti.

Hürriyet Gazetesi