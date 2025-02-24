Dünya Kiliseler Konseyi’nden Kudüs Ermeni Patrikhanesi’ne destek

Dünya Kiliseler Konseyi (WCC), ihtilaflı bir belediye vergi borcu nedeniyle haciz tehdidiyle karşı karşıya olan Kudüs Ermeni Patrikhanesi’ne desteğini açıkladı.

Dünya Kiliseler Konseyi, Kudüs Belediyesi tarafından mallarına haksız yere el konulması tehlikesiyle karşı karşıya olan Kudüs Ermeni Patrikhanesi ile ilgili olarak dayanışma açıklaması yaptı.

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Dünya Kiliseler Konseyi Genel Sekreteri Rev. Prof. Dr. Jerry Pillay, “Bu eylemi, din özgürlüğüne yönelik açık bir saldırı ve Kudüs’ün kutsal mekânlarındaki tarihi anlaşmaların endişe verici bir ihlali olarak görüyor ve kınıyoruz.

Ermeni Patrikhanesi, diğer Hıristiyan kurumlarıyla birlikte, yüzyıllardır Kutsal Toprakların kutsal mirasını korumuş, inanç, toplum hizmeti ve adaletin bir feneri olarak hizmet vermiştir” dedi.

Dr. Pillay, haciz kararını din özgürlüğüne yönelik bir saldırı ve Kudüs’teki Hıristiyan kurumlarını zayıflatma girişimi olarak da nitelendirdi. Pillay, Ermeni Patrikhanesi’nin Kutsal Toprakların dini ve kültürel mirasının korunmasında yüzyıllardır çok önemli bir rol oynadığını vurguladı.

Pillay, dini ve siyasi liderler de dâhil olmak üzere, uluslararası toplumu, Hıristiyan toplumların temel haklarını ve Kutsal Toprakların herkes için bir ibadet, barış ve bir arada yaşama mekânı olarak güvenliğini korumak için kararlı adımlar atmaya çağırdı.

Ne olmuştu?

Kudüs Ermeni Patrikhanesi, Kudüs Belediyesi’nin 1994’ten kalma olduğu iddia edilen bir Arnona (belediye vergisi) borcu nedeniyle mülklerine el konması ve satılması tehlikesiyle karşı karşıya kalmış ve hukuki bir mücadele başlattığını duyurmuştu.

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