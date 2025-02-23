Heybeliada Ruhban Okulu’nun hikayesini anlatan ‘Kozmopolis: İnce Çizgi’ belgeseli izleyiciyle buluştu

Heybeliada Ruhban Okulu’nun tarihi ve kültürel mirasını ele alan ‘Kozmopolis: İnce Çizgi’ belgeselinin gala gösterimi, 13 Şubat’ta Galata Rum İlköğretim Okulu’nda gerçekleşti. Fener Rum Patriği Bartholomeos, Üsküdar Belediye Başkanı Sinem Dedetaş, akademisyenler, sanat dünyasından isimler ve çok sayıda davetlinin katılımıyla yapılan gösterim ilgi gördü.

İstanbul Kültür Üniversitesi Sanat ve Tasarım Fakültesi Radyo, Televizyon ve Sinema Bölümü’nden Fatih Öztürk ve Okan Şeker’in yönetmenliğini üstlendiği belgesel, Heybeliada Ruhban Okulu’nun açılışından kapanışına kadar uzanan süreci ele alarak, Türkiye’nin çok kültürlü yapısına ve tarihsel dönüşümüne ışık tutuyor.

Belgeselde, okulun mezunlarından Fener Rum Patriği I. Bartholomeos, Prof. Konstantinos Delikostantis, Derkon Metropoliti Apostol Danilidis, Akademisyen Andonis Chatzopoulos ile tarihçi ve yazar Pelin Batu, Prof. Dr. Salih İnci’nin görüşleri yer alıyor. Okulun mezunlarının anlatımlarıyla film, yalnızca bir eğitim kurumunun tarihini değil, aynı zamanda İstanbul’un kozmopolit geçmişini, dini-kültürel ve sosyolojik çeşitliliğini de gözler önüne seriyor.

1844 yılında açılan ve 1971 yılında eğitim faaliyetlerine son veren Heybeliada Ruhban Okulu, Osmanlı ve Cumhuriyet döneminde önemli bir eğitim kurumu olarak faaliyet gösterdi. ‘Kozmopolis: İnce Çizgi’ belgeseli, bu köklü okulun geçmişini incelerken, iki farklı dönemin siyasi, kültürel ve toplumsal dinamiklerini de ele alıyor.

Galata Rum İlköğretim Okulu’nda düzenlenen gala gecesi, yoğun bir katılımla gerçekleşti. Geceye Fener Rum Patriği Bartholomeos, Üsküdar Belediye Başkanı Sinem Dedetaş, tarihçi ve yazar Pelin Batu, akademisyenler, sanat dünyasından isimler ve çok sayıda davetli katılırken, düzenlenen gösterim büyük ilgi gördü.

‘ORTAK DEĞERLERİMİZİN YANSIMASI’

Filmin yönetmenlerinden Fatih Öztürk, gecede yaptığı konuşmada belgeselle ilgili “Kozmopolis: İnce Çizgi belgeseliyle sinemanın büyülü dilini yeniden keşfetme, anlama ve anlatma fırsatı buluyoruz. Bu belgesel, yalnızca geçmişe bir saygı duruşu değil; aynı zamanda geleceğe umutla bakmamız için bir çağrıdır. Heybeliada Ruhban Okulu’nun hikayesini izlerken, ortak değerlerimizin bizi nasıl birleştirdiğini ve çeşitliliğin içinde nasıl bir bütün oluşturduğumuzu bir kez daha hissediyoruz.” ifadelerini kullandı.

Filmin yönetmenlerinden Okan Şeker, “İstanbul, yüzyıllar boyunca medeniyetlerin kesişim noktası, farklı inançların, kültürlerin ve dillerin iç içe geçtiği bir kozmopolis oldu. İstanbul’un kozmopolit yapısı sürekli olarak ince bir çizgi üzerinde yürümüştür. Belgeselin hikâyesi de bu ince çizginin bir yansımasıdır.” şeklinde konuştu.

GEÇMİŞLE BUGÜN ARASINDA BİR BAĞ

Çekimleri bir yıl süren belgesel, Heybeliada Ruhban Okulu, Aya Triada Manastırı, İstanbul Rum Patrikhanesi ve İstanbul Medeniyet Üniversitesi gibi farklı mekanlarda gerçekleştirildi. Belgesel, arşiv görüntüleri ve tanıklıklarla okulun geçmişini ayrıntılı bir şekilde ele alıyor.

‘Kozmopolis: İnce Çizgi’, gala gösteriminin ardından ulusal ve uluslararası film festivallerinde gösterime girmeye hazırlanıyor. Belgeselin geniş kitlelerle buluşması hedeflenirken, tarihi ve kültürel mirasa dair farkındalığı arttırması bekleniyor.

‘Kozmopolis: İnce Çizgi’ belgeseli, izleyicilere yalnızca bir okulun hikâyesini değil, geçmişle bugün arasında bir bağ kurarak çok kültürlü mirasın korunmasına yönelik bir perspektif sunuyor. Heybeliada Ruhban Okulu’nun tarihine dair kapsamlı bir anlatı sunan yapım, tarihe tanıklık etmek isteyen izleyiciler için önemli bir başvuru kaynağı olma niteliği taşıyor.

Cumhuriyet Gazetesi