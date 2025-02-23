AKP Kongresi: MKYK’daki isimler belli oldu

AKP’nin 8. Olağan Kongresi bugün düzenlendi. Erdoğan’ın tek aday olması nedeniyle, genel başkanlık yarışının yaşanmadığı kongrede, MKYK’da yer alacak isimler de belli oldu. Tek aday olan Erdoğan seçildikten sonra teşekkür konuşması yaptı.

Artı Gerçek – AKP’nin 8. Olağan Kongresi bugün Ankara Arena Spor Salonu’nda düzenleniyor.

Kongrenin ana sloganı “Adında AK, ışığında istikbal” olarak belirlendi.

Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın tek aday olması nedeniyle, genel başkanlık yarışının yaşanmadığı kongre ile birlikte Merkez Karar ve Yönetim Kurulu (MKYK), Merkez Disiplin Kurulu, Siyasi Erdem ve Etik Kurulu ile Genel Merkez Parti İçi Demokrasi Hakem Kurulu’nun yeni üyelerini de belirledi.

MKYK’DAKİ İSİMLER BELİRLENDİ

Yeni MKYK listesinde yer alan isimler şöyle:

“Abdulkadir Develi, Abdurrahman Akyüz, Ahmet Baha Öğütken, Ahmet Bal Kıymaz, Ahmet Büyükgümüş, Ahmet Mücahit Arınç, Ali İhsan Yavuz, Ayşe Keşir, Aziz Babuşçu, Belgin Uygur, Cengiz Tokmak, Bilgin Törekoğlu, Cihad Terzioğlu, Çiğdem Karaaslan, Derya Ayaydın, Dursun Ataş, Efkan Ala, Erkan Kandehir, Eyüp Kadri İnan, Fahrettin Yahşi Fatih Sadullah Selman, Fatih Şahin, Fatma Betül Sayan Kaya, Fadime Zehra Şener, Gökhan Diktaş, Halit Yerebakan, Hamza Dağ, Hasan Basri Yalçın, Hayati Yazıcı, Haydar Ali Yıldız, Hilal Kalyoncu Koç, Hilmi Türkmen, Hülya Terzioğlu, Hüseyin Yayman, İdris Nebi Hatipoğlu, İsmet Gergerli, Kürşad Zorlu, Mahir Ünal, Mehmet Kırmızı, Mehmet Umut Tuncer, Melek Duman, Menderes Mehmet Tevfik Türel, Mesut Özil, Muhammed Faruk Acar, Mustafa Demir, Mustafa Elitaş, Mustafa Hulki Cevizoğlu, Mustafa Nedim Yamalı, Mustafa Özkan, Mustafa Şen, Nihat Zeybekçi, Nilhan Ayan, Osman Gökçek, Ömer Çelik, Ömer Faruk Besli, Önder Matlı, Sadettin Hülagü, Selçuk Sümer, Serap Yazıcı Özbudun, Serpil Kavrak, Sevan Sıvacıoğlu, Sevilay Tuncer, Seyithan İzsiz, Temel Başalan, Türk İslam Karakoç, Umut Arman Sonay, Ünal Karaman, Veli Arslan, Yusuf Ziya Yılmaz, Zafer Sırakaya, Zakir Avşar, Ziya Serdar Kılıç.”

Kongreye ayrıca 95 büyükelçi, 13 ülkeden siyasi parti temsilcileri, yerli ve yabancı 127 sivil toplum kuruluşu temsilcisi katıldı.

DEM PARTİ KONGREYE DAVET EDİLMEDİ

Kongreye, Cumhur İttifakı ortakları MHP, BBP, DSP, HÜDAPAR ile muhalefet partilerinden CHP, İYİ Parti, Vatan Partisi, Yeniden Refah ve Saadet Partisi davet edildi.

DEM Parti’ye ise davet gitmedi.

Gelecek Partisi’nden Cumartesi günü yapılan açıklamada, kongreye katılmama kararı alındığı belirtildi. Yeniden Refah Partisi Genel Başkan Yardımcısı Suat Kılıç da kongreye katılmayacaklarını duyurdu.

BAHÇELİ’DEN ÖZEL ÇİÇEK ARANJMANI

MHP Genel Başkanı Bahçeli, kongreye özel bir çiçek aranjmanı gönderdi. MHP’nin resmi sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda şunlar kaydedildi:

“Milliyetçi Hareket Partisi Genel Başkanımız Sayın Devlet Bahçeli, AK Parti 8’inci Olağan Büyük Kongresi’ne milli birlik ve kardeşliği simgeleyen özel bir çiçek aranjmanı göndermiştir. Bu anlamlı armağan 1071 adet gül ile Malazgirt Zaferi’ni, 1453 adet karanfil ile İstanbul’un Fethi’ni, Türk Bayrağı çerçevesi ile birlik ve dayanışmayı, 23 beyaz orkide ile AK Parti’nin 23 yıllık yönetimini temsil etmektedir. Sayın Genel Başkanımızın bu takdiri, güçlü Türkiye inancımızın ve birlik ruhumuzun en anlamlı ifadesidir.”

ERDOĞAN: YENİLENMİŞ OLARAK YENİ DÖNEME BİSMİLLAH DİYORUZ

Kongrede konuşan Erdoğan, “Yenilenmiş, soluklanmış ve güç toplamış olarak artık yeni bir döneme bismillah diyoruz” mesajını verdi.

Erdoğan konuşmasından bazı başlıklar:

AKP GENEL BAŞKAN YARDIMCILARININ SAYISI 19’A ÇIKIYOR

AKP Siyasi ve Hukuki İşlerden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Hayati Yazıcı, kongre kapsamında parti tüzüğünde yapılması planlanan değişikliklerle ilgili değerlendirmelerde bulundu.

Tüzük Değişikliği Komisyonunun çalışmalarını tamamladığını bildiren Yazıcı, Komisyonun hazırladığı parti tüzüğünün 81. maddesinde değişiklik öngören teklifi Kongre Başkanlık Divanına sunduklarını söyledi.

Tüzük değişikliği kapsamında 3 yeni başkanlığın ihdas edildiğini bildiren Yazıcı, “Çevre, Şehir ve Kültürden Sorumlu Genel Başkan Yardımcılığının ismi ‘Çevre ve Şehircilik Politikalarından Sorumlu’ şeklinde değiştiriliyor. ‘Türk Devletleri ile İlişkilerden Sorumlu Genel Başkan Yardımcılığı’, ‘Sağlık Politikalarından Sorumlu Genel Başkan Yardımcılığı’, ‘Kültür ve Sanat Politikalarından Sorumlu Genel Başkan Yardımcılığı’ olmak üzere 3 yeni başkanlık kuruluyor” bilgisini paylaştı.

Böylelikle AKP Sözcüsü ile Genel Sekreteri’nin de dahil olduğu AKP genel başkan yardımcılarının sayısı 16’dan 19’a çıkarılmış olacak. (AA)

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