Vatikan’dan flaş açıklama: ‘Papa’nın sağlık durumu kritik’

Katoliklerin ruhani lideri ve Vatikan Devlet Başkanı Papa Franciscus’un sağlık durumunun kritik olduğu belirtilerek, bu sabah astım krizi geçirdiği, dolayısıyla oksijen desteği aldığı ayrıca trombosit düşüklüğü sebebiyle kan nakli yapıldığı bildirildi.

Vatikan, ay başında geçirdiği şiddetli bronşit nedeniyle 14 Şubat’tan bu yana Roma’daki Gemelli Hastanesi’nde tedavi gören ve burada polimikrobik enfeksiyon ve çift taraflı zatürre teşhisi konan 88 yaşındaki Papa’nın sağlık durumuyla ilgili yazılı açıklama yaptı.

Açıklamada, “Papa’nın sağlık durumu kritik olmaya devam ediyor. Bu nedenle dün açıklandığı gibi Papa henüz tehlikeyi atlatmış değil” ifadeleri kullanıldı.

Vatikan’ın açıklamasında, “Bu sabah Papa Franciscus, uzun süre devam eden astım krizi geçirdi ve oksijen tedavisine de ihtiyaç duydu. Bugün yapılan kan testlerinde anemi ile beraber trombosit düşüklüğü (trombositopeni) tespit edildi. Bu durum kan nakli yapılmasını gerektirdi. Papa’nın bilinci yerinde ve gününü koltukta geçirdi ancak düne göre daha sıkıntılı” ifadeleri yer aldı.

Cumhuriyet Gazetesi