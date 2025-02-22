“Tek Kullanımlık Hikaye” All Saints Moda Kilise’de perde açacak

Volkan Çıkıntoğlu’nun kaleminden “Tek Kullanımlık Hikaye“, 26 Şubat’ta All Saints Moda Kilise’de tiyatroseverlerin beğenisine sunulacak.

Edanur Şengül

Savaş Dinçel Ödülleri 2023’te “Yılın En İyi Yönetmeni” ve TiyatroEleştirmenleri Birliği (TEB) Ödülleri 2023’te “Yılın Yönetmeni” ödüllerine layık görülen Gülhan Kadim’in yönetmenliğinde sahneye uyarlanan “Tek Kullanımlık Hikaye“, “iklim krizi” meselesi üzerinde şekilleniyor.

Tiyatro oyuncuları İsmail Sağır, Meriç Rakalar ve Murat Kapu tarafından hayat verilen oyun, seyircisine “Ben ne yapabilirim?” sorusunun cevabını aratıyor. Kara komik türünü çevrecilikle buluşturan oyun, seyircisini bekliyor…

https://www.gazetevatan.com/magazin/tek-kullanimlik-hikaye-all-saints-moda-kilisede-perde-acacak-2244376