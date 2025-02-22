Kudüs Belediyesi, gayrimenkullerine el koyma peşinde: Ermeni Patrikhanesi, hukuki mücadele başlattı

Gazze Soykırımı’nın yanısıra Doğu Kudüs ve Batı Şeria’da Filistinlilere hayatı dar eden İsrail’in gasp ve tehcir menzilinde Ermeni toplumu da var. İsrail, Kudüs’ü Yahudileştirme icraatlarının uzun zamandır hedefindeki Ermenilerin Patrikhane mülklerine el koyup açık artırmayla satmaya hazırlanıyor.

Artı Gerçek – İsrail’in sürekli arazi ve mülklerine el koyma girişimleriyle uğraşan Kudüs Ermeni Patrikhanesi, Kudüs Belediyesi’nin 1994’ten kalma olduğu iddia edilen bir belediye vergisi (Arnona) borcu gerekçesiyle mülklerine el koyup satması tehlikesiyle karşı karşıya. Hukuki mücadele başlatan Kudüs Ermeni Patrikhanesi, İsrail Başbakanı Benyamin Netanyahu’ya mektup gönderip soruna müdahale çağrısı yaptı.

Borcun uygun yasal işlemler yapılmadan bir belediye görevlisi tarafından keyfi dayatıldığını, çok sayıda dilekçelerinin Belediye tarafından görmezden gelindiğini söyleyen Kudüs Ermeni Patrikhanesi, yüzyıllardır sahip olduğu gayrimenkullere yönelik haciz sürecini durdurmak için sunduğu idari dilekçenin duruşmasının 24 Şubat’ta yapılacağını duyurarak şöyle devam etti:

“Tanrı korusun, Patrikhane’nin dilekçesi reddedilirse, Kudüs Belediyesi, Patrikhane’ye ait gayrimenkullere el koyacak ve bunları, yargı süreçleriyle hiçbir zaman kanıtlanmamış ve bugüne kadarki teamüller gereği hiçbir zaman uygulanmamış ihtilaflı olduğu iddia edilen borçları tahsil etmek için açık artırmaya çıkaracak.”

“Dilekçe, iddia edilen borcun dayanağını açıkça belirtmeden Patrikhane’nin astronomik borcu olduğunu ‘belirleyen’ Kudüs Belediyesi çalışanı tahsilat görevlisinin eylemlerine yönelik. Dahası, iddia edilen borcun önemli bir kısmı aslında Kudüs Belediyesi’ne kiralanmış bir mülkle ilgili.”

‘TÜM HRİSTİYAN MÜLKLERİNİN KAMULAŞTIRILMASININ YOLUNU AÇAR’

“Dilekçenin sunulması üzerine, icra işlemleri geçici olarak askıya alındı. Ancak dilekçe reddedilirse, Belediye’nin belirli mülkler üzerinde derhal haciz işlemine devam etmesine izin verilmekle kalınmayacak, aynı zamanda İsrail’deki Hristiyan dini kurumlarına ve topluluklarına ait mülkiyet haklarının kamulaştırılmasını meşrulaştırabilecek tehlikeli bir yasal emsal de oluşacak. Bu, mülk sahiplerine, iddia edilen tartışmalı borçların miktarından çok daha fazla zarar verecek.”

‘BELEDİYE’NİN PATRİKHANE’YE MİLYONLARCA ŞEKELLİK KİRA BORCU VARKEN’

“Bildiğimiz kadarıyla, Ermeni Patrikhanesi, iddia edilen Arnona borcu için böylesi benzeri görülmemiş önlemlerle karşı karşıya kalmak üzere seçilen ve muhtemelen hedef alınan tek Hristiyan topluluğu. Kudüs Belediyesi’nin bu konudaki tutumu özellikle uygunsuz, çünkü Belediye’nin Patrikhane’ye milyonlarca şekel tutarında gecikmiş kira borcu olmasına rağmen, bu saldırgan süreç başlatılmıştır.”

“Bu saldırgan süreç, 2018 yılında İsrail Başbakanı Sayın Benyamin Netanyahu tarafından kurulan ve dönemin Bakanı Tzachi Hanegbi tarafından yönetilen bir hükümet komitesine rağmen başlatıldı. Komite, Kutsal Topraklar’daki Hristiyan Toplulukları Başkanları ile müzakere ve işbirliği yoluyla Arnona sorununa çözümler bulmakla görevli. Bu komite, aktif ve olumlu sonuçlar veren birkaç üretken toplantı düzenledi.”

‘4. YÜZYILDAN BERİ BU TOPRAKLARDA YAŞIYORUZ’

“Ermeni Patrikhanesi’ne karşı icra dairesine dava açmak, iddia edilen Arnona borcunu ödemeye zorlamak ve daha da önemlisi, mülklerine haciz koymak, Ermeni Patrikhanesi’nin 7. yüzyıldan beri aktif olduğu Kutsal Topraklar’daki misyonunu tehlikeye atabilir, 4. yüzyıla dayanan Kutsal Topraklar’daki Ermeni cemaatinin varlığını tehdit edebilir.”

‘GENEL HRİSTİYAN VARLIĞI TEHLİKEDE’

“Bu, Belediye’nin, Kutsal Topraklar’daki varlığını azaltmak amacıyla ekonomik baskıyla Ermeni Patrikhanesi’ni tek başına hedef alarak zayıflatma yönünde açık bir girişimi. İddia edilen Arnona borcuyla ilgili herhangi bir mahkeme kararı, diğer Hristiyan cemaatlerine uygulanabilirliğini genişleterek tehlikeli bir emsal teşkil eder. Bunun, Kutsal Topraklar’daki genel Hristiyan varlığı ve şu anda bölgede faaliyet gösteren tüm Hristiyan kurumlarının dini, kültürel, eğitimsel ve bakanlık faaliyetleri üzerinde son derece olumsuz etkisi olabilir.”

NETANYAHU’YA ÇAĞRI

Kudüs Ermeni Patriği Başepiskopos Nurhan Manukyan, İsrail Başbakanı’na gönderdiği mektupta Kudüs Belediyesi’nin Patrikhane’ye karşı eylemlerini durdurması ve Netanyahu tarafından kurulan hükümet komitesinin çalışmalarına yeniden başlamasını istedi.

DİĞER KİLİSELERDEN DAYANIŞMA AÇIKLAMASI

Ermenistan Kamu Radyosu’nun haberine göre Kudüs Ruhani Önderleri ve Kilise Başkanları, 20 Şubat’ta ortak açıklama yaparak, Kudüs Belediyesi’nin haksız haciz kararına karşı Kudüs Ermeni Patrikhanesi’yle dayanışma içinde olduklarını duyurdu. (Agos, Dış Haberler)

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