Türk Milletvekili, Viyana’daki Ermeni հeyeti ile görüşmeyi verimli olarak değerlendirdi

Türkiye’nin iktidardaki Adalet ve Kalkınma Partisi’nden milletvekili Selami Altınok, Viyana’da Ermeni milletvekilleriyle gerçekleştirdiği görüşmeyi verimli olarak nitelendirdi. Altınok, görüşmeye ilişkin değerlendirmesini X platformundaki paylaşımında dile getirerek, Türkiye ile komşu ülkeler arasındaki ilişkiler üzerine yapıcı bir görüşme gerçekleştirdiklerini ve bunun her iki ülke için de faydalı olmasını umduğunu belirtti.

Görüşme, AGİT Parlamenter Asamblesi çerçevesinde düzenlendi.

Daha önce, Ermenistan Ulusal Meclisi’nin Sivil Sözleşme fraksiyonundan milletvekili Sargis Khandanyan, toplantıda iki ülke arasındaki ilişkilerin normalleşmesine dair konuların ele alındığını ve bölgesel yollar ile diğer altyapının hızlı bir şekilde açılmasının ve ekonomik ilişkilerin geliştirilmesinin öneminin vurgulandığını bildirmişti.

ERMENİ HABER AJANSI