Japonya, önemli ortağı Ermenistan’ı desteklemeye hazır

Japonya’nın Ermenistan Büyükelçiliği, Japonya’nın ulusal günü ve İmparator’un 65. doğum günü vesilesiyle bir resepsiyon düzenledi. Etkinlik, “Hover” korosunun Ermenistan ve Japonya milli marşlarını seslendirmesiyle başladı. Ardından Japonya’nın Ermenistan Büyükelçisi Aoki Yutaka, konukları karşılayarak bir konuşma yaptı.

Büyükelçi, Ermenistan’a gelişinin üzerinden bir yıl geçtiğini ve bu süre zarfında ülke genelinde birçok ziyaret gerçekleştirdiğini belirtti. Seyahatleri sırasında Ermeni yaylalarının her mevsim farklı bir güzellik sunduğunu gözlemlediğini ifade etti. Ancak kendisini en çok etkileyen unsurun, Ermenistan’ın farklı bölgelerinde karşılaştığı insanların sıcak misafirperverliği, cömertliği ve kültürlerini paylaşma konusundaki samimi istekliliği olduğunu vurguladı. Ayrıca, Ermeni mutfağından özellikle tolma, khorovats, lavaş, harisa ve geleneksel olarak uzun sohbetlerle içilen khash sofralarını çok sevdiğini dile getirdi.

Büyükelçi, Ermenistan’ın demokrasi, hukuk devleti ve insan hakları gibi temel değerleri Japonya ve diğer Batılı ülkelerle paylaştığını belirterek, Ermenistan’ın önemli bir tarihî dönemeçte olduğunu ve ciddi bir siyasi ve ekonomik gündemi bulunduğunu ifade etti. Bu bağlamda, Japonya’nın Ermenistan’ı desteklemeye hazır olduğunu vurguladı.

Konuşmasında, Ermenistan ile Japonya arasındaki iş birliği konularına da değinen Büyükelçi, özellikle Artsakh’tan zorla yerinden edilen kişilere ve ev sahibi topluluklara yönelik destek projelerinin önemine dikkat çekti. Japonya’nın, Nagorno-Karabağ’daki trajik olayların hemen ardından 2 milyon dolarlık acil yardım sağladığını ve geçen yıl BM Kalkınma Programı ile birlikte, yerinden edilen kişilerin temel altyapı ve sosyal entegrasyonuna destek vermek amacıyla 3 milyon dolarlık iki aşamalı bir program imzaladığını belirtti. Ayrıca, Japonya’nın yakın zamanda UNICEF aracılığıyla yerinden edilen çocuklar ve ev sahibi topluluklardaki çocuklar için 3 milyon dolardan fazla destek sağlayacağını duyurdu. Japon hükümetinin, trajik olaylardan etkilenen her çocuğa özel önem verdiğini de sözlerine ekledi.

Büyükelçi Aoki Yutaka, konukları Japonya İmparatoru’nun doğum günü ve Japonya ile Ermenistan arasındaki dostluk adına kadeh kaldırmaya davet ederek resepsiyonu sonlandırdı.

ERMENİ HABER AJANSI