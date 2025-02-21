İtalyan Senatosunda Ermeni esirlerin iadesi konusu da ele alındı

Ermenistan Parlamento Başkanı Alen Simonyan, İtalya’ya gerçekleştirdiği çalışma ziyareti kapsamında, İtalyan Senatosu’nda AB Politikaları Komitesi tarafından Ermenistan’a adanan oturumlara katıldı. Parlamento basın servisinin bildirdiğine göre, Simonyan burada bir konuşma yaparak Ermenistan’ın önemli konulardaki tutumunu detaylı bir şekilde sundu ve İtalyan parlamenterlerin sorularını yanıtladı.

Tartışmalarda barış anlaşması, Ermenistan hükümeti tarafından önerilen “Barış Kavşağı” girişimi, Avrupa entegrasyon süreci, demokratik reform öncelikleri ve Azerbaycan’da tutulan Ermeni esirlerin iadesi gibi konular öne çıktı.

Öte yandan, eski Artsakh Devlet Bakanı Ruben Vardanyan, ailesiyle yaptığı telefon görüşmesinde uluslararası topluma hitaben bir açıklama yayımlayarak Bakü’de yürütülen yargı sürecine karşı protesto amacıyla açlık grevine başlama kararı aldığını duyurdu.

Vardanyan, bu sürecin tamamen ifade özgürlüğü ve siyasi katılım hakkını kullanarak Artsakh’taki Ermeni nüfusunun haklarını savunmasından dolayı başlatıldığını vurguladı.

ERMENİ HABER AJANSI