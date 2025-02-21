Ermenistan Parlamento Başkanı: “Türkiye ile müzakerelerin sonuç vereceğini umuyoruz”

Ermenistan Cumhuriyeti Parlamento Başkanı Alen Simonyan, Akdeniz Parlamenter Asamblesi’nin 19. genel kurul oturumunda yaptığı konuşmada, Ermenistan’ın Akdeniz bölgesiyle tarihî ve kültürel bağlarına vurgu yaptı. Ermeni diasporasının bu bölgede köklü bir geçmişe sahip olduğunu belirterek, ülkesinin sürdürülebilir kalkınma ve bölgesel istikrar konularında Akdeniz Birliği ile iş birliği yaptığını ifade etti.

Ermenistan’ın Karadeniz Ekonomik İşbirliği Örgütü’nün kurucu üyelerinden biri olarak bölgesel iş birliğini desteklediğini ve bu bağlamda Akdeniz Parlamenter Asamblesi’ne ortak devlet olarak katılma arzusunda olduğunu dile getirdi.

Denize kıyısı olmayan bir ülke olarak Ermenistan’ın, sınırlarının otuz yılı aşkın süredir kapalı olması nedeniyle serbest dolaşımın ve ulaşım altyapısının önemini güçlü bir şekilde hissettiğini belirten Simonyan, bölgesel entegrasyonun gerekliliğine dikkat çekti. Jeopolitik krizlerin, tedarik zinciri aksamalarının, gıda ve yakıt fiyatlarındaki artışların ve iklim değişikliğinin ülkelerin kalkınma perspektiflerini zorlaştırdığını ifade etti.

Bölgedeki mevcut güvenlik sorunlarına da değinen Simonyan, sürekli güç kullanma tehdidinin toplumlar üzerinde olumsuz etkileri olduğunu vurguladı. Ermenistan’ın istikrar ve ilerleme sağlamak için kalıcı barışa ulaşmayı temel hedef olarak gördüğünü belirtti. Bu çerçevede, Ermenistan hükümeti tarafından hazırlanan “Barış Kavşağı” projesinin, Güney Kafkasya’da ekonomik, siyasi ve kültürel bağları güçlendirmek için yeni altyapıların inşasını ve mevcut altyapının iyileştirilmesini amaçladığını açıkladı.

Bu projenin diğer bölgesel lojistik projelerle rekabet etmek yerine onları tamamlayıcı bir işlev göreceğini belirten Simonyan, ulaşım ve enerji altyapılarının ülkelerin egemen yetkisi altında işletileceğini, sınır ve gümrük kontrollerinin her ülkenin kendi yetkilileri tarafından sağlanacağını ve bu sistemin karşılıklı eşitlik ilkelerine dayalı olacağını aktardı.

Orta Doğu’dan Karadeniz’e kadar kesintisiz ulaşım ağlarının oluşturulmasının hedeflendiğini ifade eden Simonyan, Ermenistan’ın bölgesel barış ve istikrara katkıda bulunmaya kararlı olduğunu ve Türkiye ile sınırın açılmasına yönelik müzakerelerin olumlu sonuç vereceğini umduğunu belirtti. Ermenistan’ın Akdeniz iş birliği mekanizmalarına yapıcı bir katılımcı olmayı amaçladığını ve ortak refah için tüm taraflarla iş birliğine hazır olduğunu vurguladı.

ERMENİ HABER AJANSI