Ermenistan Basketbol takımı Arnavutluk’u mağlup etti

Ermenistan milli basketbol takımı, 2027 Dünya Şampiyonası ön eleme turunun final maçında Arnavutluk ile Tiran’da karşı karşıya gelerek 91-70’lik skorla galibiyet elde etti.

Maçın en etkili oyuncusu Chris Jones oldu. 34 sayı, 5 ribaund ve 8 asistle takımına önemli katkı sağladı.

Ermenistan takımı, Bogdan Karačić liderliğinde mücadele etti. Teknik ekipte ayrıca Yunan uzman Costas Papavasileou ve Ermenistan genç takımı başantrenörü Mikayel Poghosyan yer aldı.

Dünya Şampiyonası ön eleme turu C Grubu’nda, Ermenistan grubu ikinci sırada tamamlarken, Avusturya birinci, Arnavutluk ise son sırada yer aldı.

ERMENİ HABER AJANSI