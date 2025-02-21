Bakü’den “BBC News Azərbaycan”a yasak

Azerbaycan Dışişleri Bakanlığı’ndan “BBC News Azərbaycanca” operasyonlarının askıya alındığına dair sözlü bildirim alan Britanya kamusal yayın kuruluşu, “Basın özgürlüğüne karşı bu kısıtlayıcı hamleyi derinden esefle karşıladığını” söyledi.

Azerbaycan’da İlham Aliyev yönetimi, Britanya kamusal yayın kuruluşu BBC News’un Azerbaycanca yayınının askıya alınmasını emretti.

Aliyev hükümetinin başkent Bakü’de BBC News’un Azerice operasyonunun askıya alınması emrini duyuran BBC, Azerbaycan Dışişleri Bakanlığı’ndan sözlü talimat aldıktan sonra ülkedeki ofisini kapatmaya “gönülsüzce karar” verdiğini açıkladı.

BBC Sözcüsü, “Basın özgürlüğüne karşı bu kısıtlayıcı hamleyi derinden esefle karşılıyoruz. Bu, ülke içinde ve dışındaki takipçilerimize Azerbaycan’dan ve Azerbaycan’a haber verme kabiliyetimizi engelleyecek” dedi.

BBC, Bakü’deki gazeteci ekibinin gazetecilik faaliyetlerini askıya aldığını, talimat hakkında açıklama talep ettiğini, ancak Azerice haber yapmaya devam etme konusunda kararlı olduğunu belirtti.

Azerbaycan hükümetinden yazılı hiçbir bildirim almadığını ve bir dizi kanal aracılığıyla açıklama talep ettiğini vurgulayan BBC, taleplerine Azerbaycan Dışişleri Bakanlığı’nın yanıt vermediğini söyledi.

Azerbaycan devlet medyası, hükümetin Azerbaycan’da çalışan BBC personelinin sayısını bire düşürmek istediğini bildirdi.

1994’ten beri Azerbaycan’da faaliyet gösteren, başlangıçta radyo yayınları ve daha sonra çeşitli dijital platformlar aracılığıyla haber ve bilgi sağlayan BBC News Azərbaycanca’nın haftalık bir milyona ulaşan izleyici kitlesi artıyordu.

ERMENİ HABER AJANSI