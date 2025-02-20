Özel Öğretim Kurumları Genel Müdürü ile buluşma olumlu geçti

Azınlık okullarında Türkçe öğretmeni ve müdür yardımcısırı tercih etme imkanı hakkındaki yönetmelikte yapılan değişiklikle ilgili olarak Ortaköy Okulu, Getronagan Lisesi ve Pangaltı Mıhitaryan Lisesi müdürleri, Özel Öğretim Kurumları Genel Müdürü ile görüştü. Toplantının olumlu geçtiği aktarıldı.

Milli Eğitim Bakanlığı’nın ‘Özel Öğretim Kurumları Yönetmeliği’nde yaptığı değişiklik nedeniyle, 2015 yılında azınlık okullarına tanınan Türkçe ve Türkçe Kültür dersleri öğretmenleri ile müdür başyardımcısını tercih etme imkanı, 3 Ocak 2025’te yayınlanan yönetmelikle kaldırılmış ve 2012’de yayınlanan yönetmelikteki eski usule geri dönülmüştü.

Bu karara azınlık okulları endişeyle yaklaşmış ve bir yanlışlık olduğunu düşündüklerini ifade ederek, 2015’teki düzenlemeye geri dönülmesini umduklarını belirtmişlerdi. Değişikliğin ardından İstanbul İl Milli Eğitim Müdürlüğü, rutin bir toplantıda biraraya geldiği geldiği Ermeni okulları idarecilerinin bu talebini dinlemiş ve not almıştı.

Geçen haftalarda AKP İstanbul Milletvekili Dr. Sevan Sıvacıoğlu, Özel Öğretim Kurumları Genel Müdürü Fethullah Güner ile konuya ilişkin görüştü.

12 Şubat Çarşamba günü de Ortaköy Okulu Müdürü Diruhi Berin, Getronagan Lisesi Müdürü Silva Kuyumciyan ve Pangaltı Mıhitaryan Lisesi Müdürü Eva Orakyan, saat 15.00’te Genel Müdür Güner ile Türkçe öğretmen ile müdür başyardımcısı tercih etme imkanı üzerine görüştü. Görüşmede AKP Milletvekili Dr. Sevan Sıvacıoğlu da hazır bulundu.

Edindiğimiz bilgilere göre toplantı olumlu havada geçti. Müdürler, Genel Müdür Güner’e Türkçe ve Türkçe Kültür dersleri öğretmeniyle müdür başyardımcısı tercih etme imkanının geri verilmesi taleplerini yineledi; yetkililerin de azınlık okullarının herhangi bir sıkıntı yaşamasını istemediklerini aktardığı öğrenildi.

Ne olmuştu?

3 Ocak 2025 Cuma gecesi Resmi Gazete’de yayınlanan ‘Millî Eğitim Bakanlığı Özel Öğretim Kurumları Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik’te Türkçe ve Türkçe Kültür dersleri öğretmenlerini azınlık okullarının tercih etme hakkı kaldırıldı. Değişiklikle birlikte öğretmenler en fazla beş yıl süreyle görev alacak. Öğretmenlerden birinin ‘müdür başyardımcısı’ olarak görevlendirilmesi ise valilik tarafından yapılacak.

Milli Eğitim Bakanlığı’nın değişikliğiyle birlikte 2012 yılındaki uygulamaya geri dönülmüş oldu. 2021 sonrası yapılan çalıştaylarda, yönetmeliğin azınlık okullarının sorunlarına çözüm getirmediği, öğretmenlerin atanma usulü ve görev alma sürelerine dair meselelerin çözülmediği belirtilmişti.

Bunun üzerine 4 Temmuz 2015’te Bakanlık değişikliğe gitmiş ve okullara Türkçe öğretmen tercih etme imkanı verilmişti. Beş yıl hizmet süresi tamamlanan Türkçe veya Türkçe Kültür dersleri öğretmeniyle eğitim-öğretime devam etmek isteyen okullar, yazdıkları dilekçeyi valiliğin onayına sunuyordu. Okul idaresinin yanı sıra ilgili öğretmenin de dilekçe vermesi gerekiyordu.

Okul idareleri, öğretmenlerden birinin müdür başyardımcısı olarak görevine devam etmesi için de valiliğe dilekçe yazıyordu. Resmi makamlar, bu talepleri büyük ölçüde onaylıyordu

Agos