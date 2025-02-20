Kudüs Ermeni Patriği Netanyahu’ya mektup yazdı

Kudüs Ermeni Patriği Başepiskopos Nurhan Manukyan, İsrail Başbakanı Benjamin Netanyahu’ya Arnona (Belediye Vergisi) sorunuyla ilgili bir mektup gönderdi, Patriklik, yıllar öncesinden çıkarılan bir borç nedeniyle mülklerini kaybetme tehlikesiyle karşı karşıya.

Patrik, mektubunda, Belediye’nin Patrikhane’ye karşı aldığı eylemleri durdurması ve bu soruna bir çözüm bulmak için Başbakan tarafından kurulan hükümet komitesi içindeki toplantıları yeniden başlatması çağrısında bulundu.

Ermenistan Kamu Radyosu’nun haberine göre Kudüs Ruhani Önderleri ve Kilise Başkanları, bugün ortak bir açıklama yaparak, Kudüs Belediyesi tarafından verilen haksız haciz kararına karşı Kudüs Ermeni Patrikhanesi’yle dayanışma içinde olduklarını ifade ettiler.

Kudüs Ermeni Patrikhanesi, Kudüs Belediyesi’nin 1994’ten kalma olduğu iddia edilen bir Arnona (belediye vergisi) borcu nedeniyle mülklerine el konması ve satılması tehlikesine karşı hukuki mücadele başlattı.

(Ermenistan Kamu Radyosu)

Agos