Iraklı Hristiyanlar ayaklarıyla yeni bir çıkış kitabı yazıyorlar

“Silahlı güçler onların mallarına el koydu ve ülkedeki ebedi varlıklarını tehdit etti, zorla yerinden edilmeleri sonucu sayıları nüfusun dörtte birinden bile az bir düzeye indi”

Sabah Nahi

Zaman davamız ve Irak’taki varlığımızın lehine değil.

Iraklı Hristiyanlar, onlarca yıl boyunca anavatanlarında güvenli bir şekilde yaşamalarının ardından bu kanaate vardılar.

Ruhani ve siyasi liderlerinin bir çoğu da bu söylemi tekrarladılar. Oysa Hristiyanlar ülkenin en eski bileşeni ve kiliseleri ile manastırları Irak şehirlerine yayılıyor.

Hristiyan el-Hire şehri, ikinci halife Ömer bin Hattab zamanında kurulan Basra ve Kufe’den daha eski.

Muvahhid müminler olarak diğerleriyle ilişkileri iyi olmayı sürdürdü ve yüzyıllarca bir arada yaşadılar.

Öyle ki Irak Arapları onları ve onlara yakın olan Mandailer/Sabiîleri “Irak topraklarının tuzu” diye adlandırdılar.

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Ancak geçen yüzyılın 50’li yıllarının sonunda, cumhuriyet döneminde, siyasetin insanların zihinlerini ve kalplerini bozması ile birlikte her şey değişti ve altüst oldu.

Hristiyanlar, sayılarının az olması ve barışçıl bir sivil hayata inanmaları nedeniyle bundan en fazla etkilenen grup oldu.

Barışçıl oldukları için çok azı orduya katılıyor, çoğu serbest mesleklerde çalışıyor ya da eğitim ve sağlık alanlarına, yahut devlet memurluklarına yönelerek ülkedeki orta sınıfın çekirdeğini oluşturuyorlardı.

Hristiyanlar ve savaş

Ardından 2003 yılındaki tufan yaşandı ve mezhepçi savaşların tezahürleri görülmeye başladı.

Savaş Iraklı Hristiyanların evlerine ateş düşürdü, bu ateşin alevleri kiliseleri ile manastırlarına da uzandı.

Güvenlik ve hayatta kalma kaygısıyla bir zorunlu göç yolculuğu başladı ve bunun sonucunda hayatları daha da kötüleşti ve mallarını kaybettiler.

Ancak eski milletvekili ve Asurili siyasetçi, Asur Hareketi Genel Sekreteri Younadam Yousef Kanna şunları söyledi:

Hristiyan mallarına el konulması bu dönemde başlamadı. Bilakis, önceki rejimin son günlerinde, binlerce ailenin göç etmesinden sonra başladı. Ancak bu durum 2003’ten 2011’e kadarki sürede daha da kötüleşti. Mezhep temelli çatışmalar, hiçbir yasal statüsü olmayan bazı silahlı milis gruplar için halkı korkutmak, göç etmeye veya ev ve mallarını çok ucuz fiyatlara satmaya zorlamak için bir fırsattı.

Kanna, sözlerine şunları ekledi:

Bağdat’ta 25 mahallemiz vardı. Başkentte yarım milyondan fazla Hristiyanın oluşturduğu bir nüfus ağırlığımız vardı. Bugünse Bağdat’taki Hristiyanların sayıları 150 bini geçmiyor. Nedeni de başkentteki zayıf hukuki durum. Nitekim Bağdat’ta ya da (örneğin) Basra’da IŞİD ya da el-Kaide yokken de, 4 bin Hristiyan ailenin yaşadığı Basra’da sadece 300 aile kalmıştı. Yani Basra’da nüfusun yüzde 10’undan daha azken, Bağdat’ta kalanların sayısı ise tüm Hristiyanların yüzde 15’inden bile az.

Kanna ayrıca, “Mülk ve mallara el konulduğu dönemde, Maliki hükümeti, Hristiyan evlerine yasadışı olarak el koyan bazı kişileri evlerden çıkarma konusunda bizimle iş birliği yaptı, ancak daha sonra onları yargıya bıraktı. Failler, yasaların etrafından dolanarak veya ‘hükmen sahiplenme’ denilen, gıyabi kararlar çıkarma yoluyla yargıyı aldattılar. Bugün de Yargıtay’ın bizimle iş birliği yapmasına, hükmen sahiplenme kararlarının alınmasını zorlaştırma yönünde daha sıkı talimatlar vermesine rağmen, özellikle emlak ofisi sahipleri ve onlarla iş birliği yapan avukatlar ile birlikte kanunları deliyorlar. Ardından binanın keşfini yapıp yıkımını gerçekleştiriyorlar. Böylece yeni bir bina inşa edilip kiralanıyor ya da arsa konut inşası için parsellere bölünüp üzerine birden fazla bina inşa ediliyor. Hırsızları caydıracak güçlü bir yasal otorite yok. Ayrıca bürokratik işlemler ve yasaların delinmesi sorunun bugüne kadar sürmesine yol açtı” şeklinde konuştu.

“Yahudilerden daha kötü”

Eski milletvekili Younadam Kanna daha da ileri giderek şu ifacdeleri kullandı:

Bağdat’taki Hristiyanların durumu, 1950’lerde Bağdat’ı terk eden Iraklı Yahudilerin durumundan daha kötü. Çünkü Yahudi malları ve mülkleri hakkında bir kanun çıkarıldı ve bunlar devlet malı haline getirildi veya devletin kontrolü altına alındı. Hristiyanlara ait mal ve mülklere gelince, sahte alım-satım sözleşmeleri yapıldı. Bu Bağdat’ta, şu anda Musul’da, ayrıca bir ölçüde Basra’da da yaşandı. Hükümet bu konuyu araştırmak için bir komisyon kurdu ve insanlar bunu sosyal medyada tartışıyorlar ki bu çok büyük bir hata. Komisyonda 11 kişi var ama komisyonun bir çözüm üretme gücü yok. Kendisine çözdüğü tek bir vakayı açıklaması için meydan okuyorum. Krizin üzerinden tek bir çözüm bulunmadan 2 yıl geçti.

Eski Hristiyan milletvekili, krizin sadece Hristiyanları değil, toplumun tamamını etkilediğini belirttiği bir boyutunu daha ortaya koyarak, “Emlak kayıt bürolarındaki yaygın yolsuzluklara da dikkat çekmeliyim. Bu bürolar kayıtlarla oynamak, kaybedilmiş göstermek ve gayrimenkuller ile ilgili benzeri sahtekarlıklar konusunda avukatlar ve diğerleri ile iş birliği yapıyorlar. Bu sahtekarlıklar özellikle değerli, Bağdat’ta veya başka bir şehirde önemli bir bölgede bulunan gayrimenkulleri hedef alıyor. Emlak kayıt büroları, gayrimenkul alım satımıyla uğraşan emlakçı ve komisyoncular ile de iş birliği yapıyorlar” dedi.

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7 Şubat 2025 – Çin ordusu mensupları, Asya Kış Oyunları açılış töreninin düzenlendiği Harbin Uluslararası Kongre Sergi ve Spor Merkezi’nde ülkelerinin bayrağıyla yürüyor. Bugün başlayan 9. Asya Kış Oyunları, çeşitli kış sporlarındaki müsabakalarla 14 Şubat’a kadar devam edecek. Çin’in ev sahipliği yaptığı etkinliğe Japonya, Kuzey ve Güney Kore gibi 34 ülke ve bölgeden yaklaşık 1300 sporcu katılıyor. Oyunların açılışı öncesinde, ağırladığı yabancı liderlere konuşan Çin Devlet Başkanı Şi Cinping, Asya ülkelerini “ortak barış ve dostluk hayaline sımsıkı sarılmaya, her türlü güvenlik sorununa birlikte yanıt vermeye ve eşit, düzenli ve çok kutuplu bir dünyanın inşasına katkıda bulunmaya” çağırdı (Issei Kato/Reuters) 13/30 5 Şubat 2025 – Filistinliler, Gazze Şeridi’nin kuzeyindeki Cibaliye’de yıkık binaların arasında. İsrail Başbakanı Binyamin Netayahu’yla Beyaz Saray’da görüşen ABD Başkanı Donald Trump, Gazzelilerin de kalıcı olarak başka bir yere yerleşmesi gerektiğini söyledi. Trump’ın açıklamalarına uluslararası kamuoyundan tepkiler gelirken İngiltere ve Fransa da iki devletli çözümü desteklediğini açıkladı (Omar Al-Qattaa/AFP)

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4 Şubat 2025 – Polis memurları, İsveç’in Örebro kentindeki Risbergska Lisesi’nde. Örebro Polisi’nin yaptığı açıklamada, Risbergska Lisesi’nin kampüsünde düzenlenen silahlı saldırı sonucu 4 kişinin yaralandığı belirtildi. Saldırının yerel saatle 13.30’da gerçekleştiği kaydedilirken, yaralananlara dair detaylar henüz paylaşılmadı. Öte yandan, bölge halkına evde kalma çağrısı yapıldı. Örebro Polis Sözcüsü olayla ilgili cinayette teşebbüs ve kundaklama şüphesiyle soruşturma başlatıldığını duyurdu (Kicki Nilsson/AFP) 15/30 3 Şubat 2025 – Almanya’da Sosyal Demokrat Parti’nin (SPD) adayı Başbakan Olaf Scholz’un portresinin yer aldığı seçim kampanyası afişi, ülkenin batısındaki Frankfurt am Main’de bulunan Avrupa Merkez Bankası (ECB) genel merkezinin önünde. Almanya’da 23 Şubat’ta parlamento seçimi gerçekleştirilecek (Kirill Kudryavtsev/AFP)

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31 Ocak 2025 – Filipinler’in başkenti Manila’daki protestocular, bugün düzenlenen mitingde Filipinler Devlet Başkanı Yardımcısı Sara Duterte’nin görevden alınması çağrısı yapıyor. Duterte, milyonlarca dolarlık devlet fonunu kötüye kullandığı iddialarından dolayı azledilme talepleriyle karşı karşıya. Anayasaya göre azil sürecinin mahkemeye taşınması için meclis üyelerinin üçte birinin oyu gerekiyor. Duterte’nin ayrıca Kasım 2024’te, kendisinin ölmesi halinde Devlet Başkanı Ferdinand Marcos Jr.’ı, eşini ve meclis başkanı olan kuzenini öldürecek birini tuttuğunu söylediği öne sürülmüştü (Ted Aljibe / AFP) 19/30 30 Ocak 2025 – Kongo Demokratik Cumhuriyeti’nin Goma kentinde yaşanan su sıkıntısı nedeniyle bölge sakinleri su toplamak için bir su noktasında bidonlarını sıraya diziyor. Devlet Başkanı Felix Tshisekedi, 23 Mart Hareketi’ne (M23) güçlü bir askeri yanıt sözü verdi. Ruanda destekli savaşçılar ülkenin maden bakımından zengin olan doğusunda ilerlemeyi sürdürdü. M23’ün Kuzey Kivu eyaletinin başkenti Goma’nın büyük bölümünü ele geçirmesi, Demokratik Kongo Cumhuriyeti’nin doğusunun büyük bölümünü ele geçirdiği 10 yıllık çatışmanın çarpıcı bir şekilde tırmanması anlamına geliyor (Jospin Mwisha/AFP)

30 Ocak 2025 – Kongo Demokratik Cumhuriyeti’nin Goma kentinde yaşanan su sıkıntısı nedeniyle bölge sakinleri su toplamak için bir su noktasında bidonlarını sıraya diziyor. Devlet Başkanı Felix Tshisekedi, 23 Mart Hareketi’ne (M23) güçlü bir askeri yanıt sözü verdi. Ruanda destekli savaşçılar ülkenin maden bakımından zengin olan doğusunda ilerlemeyi sürdürdü. M23’ün Kuzey Kivu eyaletinin başkenti Goma’nın büyük bölümünü ele geçirmesi, Demokratik Kongo Cumhuriyeti’nin doğusunun büyük bölümünü ele geçirdiği 10 yıllık çatışmanın çarpıcı bir şekilde tırmanması anlamına geliyor (Jospin Mwisha/AFP) 20/30 29 Ocak 2025 – Yerinden edilmiş Filistinliler Gazze Şeridi’nin güneyinden kuzeyine gitmeyi sürdürüyor. Hamas’la İsrail arasında varılan Gazze’de ateşkes ve esir takası anlaşması 19 Ocak Pazar günü TSİ 12.15’te yürürlüğe girmişti. İsrail’in 7 Ekim 2023’ten ateşkese varılana kadar Gazze Şeridi’ne düzenlediği saldırılarda yaklaşık 17 bin 841’i çocuk, 12 bin 298’i kadın olmak üzere 47 bin 283 Filistinli öldü, 111 bin 472 kişi yaralandı (Omar Al-Qattaa/AFP)

29 Ocak 2025 – Yerinden edilmiş Filistinliler Gazze Şeridi’nin güneyinden kuzeyine gitmeyi sürdürüyor. Hamas’la İsrail arasında varılan Gazze’de ateşkes ve esir takası anlaşması 19 Ocak Pazar günü TSİ 12.15’te yürürlüğe girmişti. İsrail’in 7 Ekim 2023’ten ateşkese varılana kadar Gazze Şeridi’ne düzenlediği saldırılarda yaklaşık 17 bin 841’i çocuk, 12 bin 298’i kadın olmak üzere 47 bin 283 Filistinli öldü, 111 bin 472 kişi yaralandı (Omar Al-Qattaa/AFP) 21/30 28 Ocak 2025 – Çin’in ChatGPT tarzı dil modeli DeepSeek, yapay zeka dünyasını altüst etti. Yapay zekanın altına hücumuna benzetilen dönemde gelen bu ani değişim, Wall Street’i sarstı. ABD Başkanı Donald Trump, yaşanan gelişmenin Silikon Vadisi için bir “uyandırma alarmı” olduğunu söyledi (Pedro Pardo/AFP)

28 Ocak 2025 – Çin’in ChatGPT tarzı dil modeli DeepSeek, yapay zeka dünyasını altüst etti. Yapay zekanın altına hücumuna benzetilen dönemde gelen bu ani değişim, Wall Street’i sarstı. ABD Başkanı Donald Trump, yaşanan gelişmenin Silikon Vadisi için bir “uyandırma alarmı” olduğunu söyledi (Pedro Pardo/AFP) 22/30 27 Ocak 2025 – Fransa’nın batısındaki Rennes kentinde Ille nehrinde meydana gelen olağanüstü sel felaketinin ardından caddedeki arabalar bu hale geldi. Herminia alçak basınç sisteminden kaynaklanan şiddetli yağışların Rennes’de son 40 yılın en kötü sel felaketine yol açmasının ardından Ille-et-Vilaine bölgesi sel felaketine karşı kırmızı alarma geçirilirken, diğer 8 bölge de da sel, dalga-batma ve çığ felaketlerine karşı turuncu alarma geçirildi (Damien Meyer/AFP)

27 Ocak 2025 – Fransa’nın batısındaki Rennes kentinde Ille nehrinde meydana gelen olağanüstü sel felaketinin ardından caddedeki arabalar bu hale geldi. Herminia alçak basınç sisteminden kaynaklanan şiddetli yağışların Rennes’de son 40 yılın en kötü sel felaketine yol açmasının ardından Ille-et-Vilaine bölgesi sel felaketine karşı kırmızı alarma geçirilirken, diğer 8 bölge de da sel, dalga-batma ve çığ felaketlerine karşı turuncu alarma geçirildi (Damien Meyer/AFP) 23/30 25 Ocak 2025 – İsrail ordusu tarafından Gazze’nin kuzeyine dönmemeleri için uyarılan Filistinliler eşyalarıyla bekliyor. Hamas, İsrail’le varılan ateşkes anlaşması kapsamında cumartesi günü erken saatlerde İsrailli 4 kadın askeri serbest bıraktı. İsrail, bir diğer esir Arbel Yehoud serbest bırakılana kadar Filistinlilerin Gazze’nin kuzeyine dönmesine izin vermeyeceğini açıkladı. Esir takasının ikinci aşamasıyla İsrail hapishanelerinde tutulan toplam 200 Filistinli mahkum bugün özgürlüğüne kavuştu (Abdel Kareem Hana/AP)

25 Ocak 2025 – İsrail ordusu tarafından Gazze’nin kuzeyine dönmemeleri için uyarılan Filistinliler eşyalarıyla bekliyor. Hamas, İsrail’le varılan ateşkes anlaşması kapsamında cumartesi günü erken saatlerde İsrailli 4 kadın askeri serbest bıraktı. İsrail, bir diğer esir Arbel Yehoud serbest bırakılana kadar Filistinlilerin Gazze’nin kuzeyine dönmesine izin vermeyeceğini açıkladı. Esir takasının ikinci aşamasıyla İsrail hapishanelerinde tutulan toplam 200 Filistinli mahkum bugün özgürlüğüne kavuştu (Abdel Kareem Hana/AP) 24/30 24 Ocak 2025 – Afgan mülteciler, yeni ABD Başkanı Donald Trump’ın ülkedeki mülteci programlarını durdurmasının ardından durumu değerlendirmek üzere Pakistan’da düzenledikleri toplantıda ellerinde pankartlar tutuyor. Bu hamle, programın başlamasına günler kala onbinlerce Afgan mülteciyi risk altında bıraktı. Trump’ın kararnamesinin yürürlüğe pazartesi günü girmesi bekleniyordu ve bu kadar hızlı bir şekilde uygulanması, ABD’ye aktarma yoluyla ulaşacak bazı mültecilerin mahsur kalmasına sebep oldu (Anjum Naveed/AP)

24 Ocak 2025 – Afgan mülteciler, yeni ABD Başkanı Donald Trump’ın ülkedeki mülteci programlarını durdurmasının ardından durumu değerlendirmek üzere Pakistan’da düzenledikleri toplantıda ellerinde pankartlar tutuyor. Bu hamle, programın başlamasına günler kala onbinlerce Afgan mülteciyi risk altında bıraktı. Trump’ın kararnamesinin yürürlüğe pazartesi günü girmesi bekleniyordu ve bu kadar hızlı bir şekilde uygulanması, ABD’ye aktarma yoluyla ulaşacak bazı mültecilerin mahsur kalmasına sebep oldu (Anjum Naveed/AP) 25/30 23 Ocak 2025 – ABD’nin yeni başkanı Donald Trump, 55. kez düzenlenen Dünya Ekonomi Forumu’nda video bağlantısıyla konuşma yaptı. Sahnedeki isimler İspanyol banka Santander’in başkanı Ana Patricia Botin, Bank of America CEO’su Brian Moynihan, TotalEnergies CEO’su Patrick Pouyanne, Blackstone Group’un CEO’su Stephen Schwarzman ve Dünya Ekonomi Forumu’nun başkanı Borge Brende var. Trump ekonomik kaosun üstesinden geleceklerini belirtirken iş dünyasına da “Gelin üretiminizi ABD’de yapın” mesajı verdi. Trump Rusya – Ukrayna savaşının bitmesi için petrol fiyatlarının düşmesi gerektiğini belirterek “OPEC ülkelerinden petrol fiyatlarını düşürmelerini isteyeceğim” dedi. (Yves Herman/Reuters)

23 Ocak 2025 – ABD’nin yeni başkanı Donald Trump, 55. kez düzenlenen Dünya Ekonomi Forumu’nda video bağlantısıyla konuşma yaptı. Sahnedeki isimler İspanyol banka Santander’in başkanı Ana Patricia Botin, Bank of America CEO’su Brian Moynihan, TotalEnergies CEO’su Patrick Pouyanne, Blackstone Group’un CEO’su Stephen Schwarzman ve Dünya Ekonomi Forumu’nun başkanı Borge Brende var. Trump ekonomik kaosun üstesinden geleceklerini belirtirken iş dünyasına da “Gelin üretiminizi ABD’de yapın” mesajı verdi. Trump Rusya – Ukrayna savaşının bitmesi için petrol fiyatlarının düşmesi gerektiğini belirterek “OPEC ülkelerinden petrol fiyatlarını düşürmelerini isteyeceğim” dedi. (Yves Herman/Reuters) 26/30 22 Ocak 2025 – Demokratik Kongo Cumhuriyeti’nde Goma yakınlarındaki mülteci kamplarına kaçanlar eşyalarını motosikletlerinin arkasında taşıyor. AFP’ye konuşan güvenlik ve yerel kaynaklar, ülkenin doğusunda Kongo ordusuyla savaşan M23 grubunun 21 Ocak 2025’te Goma şehrini besleyen bir ticaret merkezi olan Minova’yı ele geçirdiğini söyledi. Halihazırda Goma çevresindeki birçok cephede çatışmalar yaşanıyor ve yüz binlerce kişi şehrin dış mahallelerinde yerlerinden edilmesi, kentin kaderine ilişkin korkuları yeniden arttırıyor (Jospin Mwisha/AFP)

22 Ocak 2025 – Demokratik Kongo Cumhuriyeti’nde Goma yakınlarındaki mülteci kamplarına kaçanlar eşyalarını motosikletlerinin arkasında taşıyor. AFP’ye konuşan güvenlik ve yerel kaynaklar, ülkenin doğusunda Kongo ordusuyla savaşan M23 grubunun 21 Ocak 2025’te Goma şehrini besleyen bir ticaret merkezi olan Minova’yı ele geçirdiğini söyledi. Halihazırda Goma çevresindeki birçok cephede çatışmalar yaşanıyor ve yüz binlerce kişi şehrin dış mahallelerinde yerlerinden edilmesi, kentin kaderine ilişkin korkuları yeniden arttırıyor (Jospin Mwisha/AFP) 27/30 21 Ocak 2025 – Almanya’nın başkenti Berlin’deki bir duvara yapılan resimde “AfD’ye ilgi yok – sağcılar aleyhine oy veriyoruz” yazıyor. Almanya 23 Şubat’ta genel seçim için sandık başına gidecek. Son anketlere göre AfD’nin oyu yüzde 20 (Christian Mang/Reuters)

21 Ocak 2025 – Almanya’nın başkenti Berlin’deki bir duvara yapılan resimde “AfD’ye ilgi yok – sağcılar aleyhine oy veriyoruz” yazıyor. Almanya 23 Şubat’ta genel seçim için sandık başına gidecek. Son anketlere göre AfD’nin oyu yüzde 20 (Christian Mang/Reuters) 28/30 20 Ocak 2025 – Donald Trump, ABD’nin 47. Başkanı olarak yemin etti. İkinci kez ABD Başkanı olarak göreve gelen Trump, konuşmasında, “Şu andan itibaren Amerika’nın gerileyişi sona ermiştir” dedi. Trump konuşmasında Meksika Körfezi’nin adını “Amerika Körfezi” olarak değiştirme ve Panama Kanalı’nı geri alma vaatlerini yineledi (Saul Loeb/AFP)

20 Ocak 2025 – Donald Trump, ABD’nin 47. Başkanı olarak yemin etti. İkinci kez ABD Başkanı olarak göreve gelen Trump, konuşmasında, “Şu andan itibaren Amerika’nın gerileyişi sona ermiştir” dedi. Trump konuşmasında Meksika Körfezi’nin adını “Amerika Körfezi” olarak değiştirme ve Panama Kanalı’nı geri alma vaatlerini yineledi (Saul Loeb/AFP) 29/30 19 Ocak 2025 – Fransa’nın başkenti Paris’te düzenlenen “Hayat Yürüyüşü”nde eylemciler “50 yıldır hayatı savunuyoruz” yazılı bir pankart taşıyor. Ülkede kürtajı yasal hale getiren Veil kanununun 50. yıldönümünde, kürtaj karşıtları “Hayat Yürüyüşü”nde protesto düzenledi. Yürüyüş, muhafazakar Katolik aktivistler tarafından düzenlendi (Martin Lelievre/AFP)

19 Ocak 2025 – Fransa’nın başkenti Paris’te düzenlenen “Hayat Yürüyüşü”nde eylemciler “50 yıldır hayatı savunuyoruz” yazılı bir pankart taşıyor. Ülkede kürtajı yasal hale getiren Veil kanununun 50. yıldönümünde, kürtaj karşıtları “Hayat Yürüyüşü”nde protesto düzenledi. Yürüyüş, muhafazakar Katolik aktivistler tarafından düzenlendi (Martin Lelievre/AFP) 30/30 18 Ocak 2025 – Meksikalı yetkililer, ülkenin sınır kenti Chihuahua’daki göçmen kampında bir tahliye operasyonu düzenledi. Göçmenler, operasyon sırasında gözaltına alınmamak için kaçarken yaşadıkları derme çatma kampta yangın çıktı (Jose Luis Gonzalez/Reuters)

“Hiçbir çözüm kalmayacak”

Irak ve dünyadaki Keldani Katolikleri Patriği Louis Raphael Birinci Sako da Independent Arabia’ya şunu vurguladı:

Ülkedeki anormal koşulları istismar eden yasadışı güçlerin ele geçirdiği Hristiyan mallarından iade edilenlerin oranı yüzde 5-10’u geçmiyor. Hristiyanların durumunun hâlâ endişe verici olduğunu ve mecliste temsil edilmelerine rağmen dışlanmış bir unsur olarak varlıklarının tehdit altında olduğunu kesin bir şekilde söyleyebilirim.

Dahası meclisteki Hristiyan temsili tüm Hristiyanları ve çoğunluğunu temsil etmiyor, belirli bir silahlı siyasi taraf tarafından kendisine el konulmuş. Hristiyanlar ayrıca kabinede biri kadın biri erkek, iki bakan tarafından da temsil ediliyorlar, ancak onlar da bu özel güce tabiler. Hatta memurluklar veya il meclisleri dahi aynı silahlı grubun elindeyken, genel olarak Hristiyanlar dışlanmış durumda.

Keldani Birliği İdari Kurulu Başkanı Profesör Gazi İbrahim Raho da şunları vurguladı:

Iraklı Hristiyanlar sürekli göç veriyor. Ürdün’e her hafta 8-10 aile gidiyor. Bu sürekli kan kaybının birkaç nedeni var; birincisi, Hristiyan topraklarına ve mallarına el konulması. Mezhepsel temelli savaştan sonra güvenlik arayışıyla Irak’ı terk eden ailelerin yanı sıra IŞİD’in Irak’a girişi ile ayrılan aileler de var. Ninova Ovası’nda çeşitli silahlı güçler ile milis gruplarının kontrolünde olan topraklar var. Bunlar toprakların yüzde 65’inden fazlasını kontrol ediyorlar. Bağdat, Basra ve Musul’da da Hristiyan ailelere ait yüzlerce ev, dükkân ve bina gibi gayrimenkule el konuldu.

Raho, “Bu ihlaller, sahtecilik ve dolandırıcılık da dahil olmak üzere devlet dairelerinde çeşitli şekillerde işlendi. Iraklı Hristiyan aileler hakkında, mülk sahibinin imzaladığı ve ödemediği senetler olduğu gerekçesiyle şikâyetlerde bulunuyor ve davalar açılıyor, ardından senetlerin ödenmesi gerekçesiyle gayrimenkullere el konulup satılıyor. Dahası kapıları kırılarak, içindekilerle birlikte gasp edilerek zorla yerleşilen ev ve mülkler de var” dedi.

Kilise bu konuyu Başbakan’a kadar götürse ve bu sorunu ele almak, Hristiyan ailelere haklarını iade etmek için komisyonlar oluşturmuş olsa da, Keldani Birliği İdari Kurulu Başkanı’na göre bu komisyonlar somut bir sonuç üretmediler.

Başkana göre sadece Sayın Mukteda el-Sadr tarafından daha önce kurulan ve sadece Bağdat’ta 155’ten fazla mülkü iade edebilen komisyon bu konuda bir şeyler yapabildi, ama bu din adamlarının değil, devletin ve yasaların görevi.

Yasalar sarsıldığında geriye aileyi tehditlerden korumak için zorunlu göçten başka bir çözüm kalmıyor.

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Bu makale Independent Türkçe için Independent Arabia gazetesinden çevrilmiştir.

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