Ermenistan’da “Azerbaycan Devleti’nin Doğuşu ve Azerbaycanlıların Etnogenezi Sorunu” adlı kitap yayımlandı

Tarihçi-doğu bilimci, Tarih Bilimleri Kandidatı Anuş Harutyunyan’ın “Azerbaycan Devleti’nin Doğuşu ve Azerbaycanlıların Etnogenezi Sorunu” adlı kitabı yayımlandı.



Monografi Azerbaycan devletinin doğuşu ve Azerbaycan halkının oluşumu konularına değiniliyor.

Kitapta 19. yüzyılın başlarında Rus hâkimiyetinin kurulmasıyla Türk kökenli Müslüman nüfus arasında başlayan süreçler, 1918-1920 yıllarında Azerbaycan Halk Cumhuriyeti’nin varlık şartları ve koşulları, Azerbaycan’ın Sovyetleşmesiyle başlayan gelişmelerle ilgili meseleler ele alınmaktadır.

Monografiye ek olarak, Sovyet döneminde Azerbaycan’da yaşanan gelişmeleri aydınlatmak için yeni bir fırsat sunan, yeni bulunan bir dizi arşiv belgesi de eklenmiştir.

Bu, Ermeni bilim çevrelerinde Azerbaycan devleti tarihine adanmış ilk çalışmadır. Kitap “Geğard” Bilimsel-Analitik Vakfı’nın desteğiyle yayımlandı.

https://www.ermenihaber.am/tr/news/2025/02/20/Ermenistan-Azerbaycan-kitap/297945