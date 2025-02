Beyoğlu’nda kültürlerarası sinema yolculuğu başladı

Sinema aracılığıyla farklı coğrafyalardan hikâyeleri Beyoğlu’nun tarihi ve kültürel dokusu içinde bir araya getiren I. Beyoğlu Film Günleri başladı. 27 Şubat’a kadar devam edecek olan etkinlikle, 14 farklı ülkeden 14 film ile 1 Türk filmi özel gösterimle sinemaseverlerin beğenisine sunulacak.

Beyoğlu’nda, dünya barışına en çok ihtiyaç duyulan bu günlerde sanatın birleştirici gücünü tüm insanlığa tekrardan hatırlatacak önemli bir projeye imza atıldı. Beyoğlu Belediyesi, İstanbul’daki Başkonsolosluklar ile işbirliği yaparak I. Beyoğlu Film Günleri’ni başlattı. Etkinliğin açılış töreni İBB Beyoğlu Sineması’nda gerçekleştirildi.

Törene; Beyoğlu Belediye Başkanı İnan Güney, İtalya Cumhuriyeti İstanbul Başkonsolosu Elena Clemente ve Fener Rum Patriği I. Bartholomeos’un yanı sıra yerli ve yabancı çok sayıda sanatsever katıldı. Açılış konuşmalarının ardından etkinliğin ilk gösterimi olan İtalya yapımı ‘Dünyanın En Güzel Günü’ filmi izleyiciyle buluştu. 27 Şubat’a kadar devam edecek olan etkinlik kapsamında 14 farklı ülkenin Başkonsoloslukları ve Kültür Merkezleri tarafından seçilen 14 film ile 1 Türk filmi özel gösterimle izleyicilerin beğenisine sunulmuş olacak

“Sinemanın birleştirici gücünü Beyoğlu’muzda hissedeceğiz”

Açılış töreninde konuşan Beyoğlu Belediye Başkanı İnan Güney, sinema’nın geçmişten bugüne Beyoğlu’nun ruhuna işlediğini belirterek şunları söyledi:

“Tarihi sinema salonlarının arasında, kıymetli bir adım atıyoruz. Beyoğlu’nun kültürel mirasına yakışır bir etkinliğin açılışını yapıyoruz. 14 farklı ülkenin katılımıyla, sinemanın farklı ve özgün renklerini Beyoğlu’nda izleyicilerle buluşturuyoruz. Bu ilhamla gerçekleştirdiğimiz 1. Beyoğlu Film Günleri’nde, sinemanın ortak dili sayesinde, farklı coğrafyalardan gelen hikâyeleri birlikte seyredeceğiz. Sinemanın birleştirici gücünü burada, Beyoğlu’muzda hep birlikte hissedeceğiz ve birbirimizi daha iyi anlayacağız. Her film, kendi kültürünün bir yansıması olacak ve hepimizi ortak bir duygu etrafında buluşturacak. Biz sanatı her daim destekledik ve her yeni adımımızda desteklemeye devam edeceğiz.”

“Beyoğlu Film Günleri’nin kültürel bağlarımızı daha da güçlendireceğine iniyorum”

İtalya Cumhuriyeti İstanbul Başkonsolosu Elena Clemente da ortak bir projede daha buluşmaktan duyduğu memnuniyeti dile getirerek, şu ifadeleri kullandı:

“Geçtiğimiz yıl boyunca Bilim Beyoğlu’ndaki tarih konferanslarından İtalyan film gösterimlerine, edebiyat etkinliklerinden belediye başkanının da katıldığı Terra Santa’daki konsere kadar birçok projede birlikte çalıştık. Beyoğlu Film Günleri’nin de kültürel bağlarımızı daha da güçlendireceğine inanıyoruz. Birçok ülkenin katılımıyla gerçekleştirilen bu festival, sinemanın diyalog ve karşılıklı anlayış sağlama konusundaki birleştirici gücünü göz önüne seriyor. Önümüzdeki günlerde gerçekleşecek film gösterimlerini de sabırsızlıkla bekliyorum. Bu etkinliğin yeni iş birliklerine vesile olmasını diliyorum.”

Film gösterimlerine ücretsiz rezervasyon yaptırılabilecek

Uluslararası sinema buluşmasında Türkiye’nin öncülüğünde Avusturya, Azerbaycan, Brezilya, Çekya, Danimarka, Gürcistan, Filipinler, Fransa, Hindistan, KKTC, İtalya, Japonya, Makedonya ve Macaristan olmak üzere 14 ülke katıldı.

Film gösterimleri; 19 Şubat Çarşamba günü 14:00-16:00 saatleri arasında, 20 Şubat Perşembe günü 12:00-16:00 saatleri arasında, 21 Şubat Cuma günü saat 14:00’te, 23 Şubat Pazar günü saat 19:00’da, 25 Şubat Salı günü 14:00 -19:00 saatleri arasında, 26 Şubat Çarşamba günü 14:00 -19:00 saatleri arasında, 27 Şubat Perşembe günü ise 16:00-19:00 saatleri arasında İBB Beyoğlu Sineması’nda gerçekleştirilecek. Gösterimlere katılmak isteyen sinemaseverler, Beyoğlu App Etkinlikler sekmesinden ücretsiz rezervasyon yaptırabilecekler.

T24