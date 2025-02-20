Başpiskopos Bagrat’tan Hükümete sert eleştiri: Anayasa değil, Paşinyan değişecek

“Kutsal Mücadele” denilen hareketinin lideri Başpiskopos Bagrat Galstanyan, “Yerablur” askeri panteonunda yaptığı açıklamalarda, Ermenistan Başbakanı Nikol Paşinyan’a yönelik ağır suçlamalarda bulundu. Konuşmasında, anayasa değişikliğinin gündemde olmadığını, esas meselenin Paşinyan’ın görevden alınması olduğunu savundu.

Galstanyan, Paşinyan’ı başarısızlıkla, yalanlarla ve anayasal düzeni tahrip etmekle suçladı. Onun yönetiminin Artsakh’ın kaybına yol açtığını öne sürerek, hükümetin aldığı kararları tamamen başarısızlık olarak nitelendirdi. Anayasanın her zaman değiştirilebileceğini belirten başpiskopos, asıl sorunun mevcut yönetimin devam etmesi olduğunu iddia etti.

Ermenistan Cumhuriyeti ve eski Artsakh Ulusal Meclislerinden bazı muhalif milletvekilleri de etkinlikte yer aldı. Bu ziyaret, Artsakh Hareketi’nin 37. yıl dönümünü anma amacı taşısa da, siyasi mesajlar ve hükümet karşıtı propagandaların ön planda olduğu bir etkinliğe dönüştü.

ERMENİ HABER AJANSI