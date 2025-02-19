Ruben Vardanyan açıkladı: Baku’daki sahte yargı sürecini protesto için açlık grevine başlıyorum

Eski Karabağ Devlet Bakanı Ruben Vardanyan, Bakü’de devam eden yargılanma sürecini protesto etmek amacıyla açlık grevine başlama kararı aldığını duyurdu. Vardanyan, ailesiyle yaptığı telefon görüşmesinde uluslararası topluma yönelik bir açıklama yaparak, sürecin “adli bir gösteriden” ibaret olduğunu belirtti.

Vardanyan açıklamasında, son bir ay içinde avukatı Abraham Berman ile birlikte yargılamanın objektif olması için çaba gösterdiklerini, ancak davanın başından beri siyasi amaçlı olduğunun açık olduğunu vurguladı. Kendisine yönelik suçlamaların, sadece Dağlık Karabağ’daki Hristiyan Ermeni nüfusun haklarını savunmak için ifade özgürlüğünü kullanmasından kaynaklandığını iddia etti.

Eski Bakan, davada uluslararası hukuk normlarının ciddi şekilde ihlal edildiğini öne sürdü. Askeri mahkemede yargılanmasının, savunma için yeterli süre verilmemesinin ve Azerbaycan dilindeki 422 ciltlik dava dosyasını incelemek için sadece 21 iş günü tanınmasının bu ihlallerin başında geldiğini belirtti.

Vardanyan, uluslararası hukuk ekibinin kendisiyle görüşmesinin engellendiğini ve duruşmaların kapalı yapıldığını vurgulayarak, sürecin şeffaflıktan uzak olduğuna dikkat çekti. Ayrıca, savunma tanıklarını çağırma hakkından mahrum bırakıldığını ve soruşturma sürecindeki ihlallere itiraz etme imkanı verilmediğini iddia etti.

Eski Devlet Bakanı, bu yargılamanın sadece kendisine karşı değil, Karabağ’a destek veren tüm Ermenilere yönelik bir girişim olduğunu öne sürdü. Dünya liderlerine, uluslararası kuruluşlara ve medyaya çağrıda bulunarak, bu duruma dikkat çekilmesini ve müdahale edilmesini talep etti.

Bu sürecin bölgede yeni bir düşmanlık ve nefret dalgası yaratma riski taşıdığını belirten Vardanyan, bölgesel adalet ve barışın ancak hukuk ve insani değerlere saygı gösterilmesiyle sağlanabileceğini vurguladı.

ERMENİ HABER AJANSI