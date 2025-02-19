İran Ulusal Kütüphanesi’nde yakın gelecekte Ermeni köşesi kurulacak

Ermenistan Cumhuriyeti’nin İran Büyükelçisi Grigor Hakobyan, İran Ulusal Kütüphane ve Arşivler Kurumu’nu ziyaret etti. Ziyaret sırasında kurumun müdürü Gholamreza Amirkhani ile bir araya gelen Hakobyan, kurumu gezerek edebi ve arşiv örnekleri hakkında bilgi aldı ve onur konukları için ayrılan hatıra defterine bir not düştü.

Görüşmede, Ermenistan ve İran arasındaki kültürel ilişkiler ele alınırken, özellikle her iki ülkenin eski el yazmaları, arşivleri ve ulusal kütüphaneleri arasındaki iş birliği üzerinde duruldu.

Yakın gelecekte İran Ulusal Kütüphanesi’nde bir Ermeni köşesi oluşturulması konusunda mutabakata varıldı. Bu köşede, Ermenistan’ın tarihi ve kültürel mirasına adanmış kitaplar yer alacak.

Ermenistan’da Kitap Hediye Etme Günü’nün yaklaşması vesilesiyle Büyükelçi Hakobyan, Gholamreza Amirkhani’ye, Matenadaran Doğu Araştırmaları Bölümü kıdemli araştırmacısı Ivett Tajarian tarafından hazırlanan “Matenadaran’ın Kaçar Sanat Örnekleri” adlı kitap-albümü hediye etti.

ERMENİ HABER AJANSI