Urfa’da Ermeni kilisesi ve papazın evi satılığa çıkarıldı

Ali GÜZEL

URFA – Urfa’nın Halfeti ilçesinde satılığa çıkarılan eski Ermeni kilisesi ve papazın evinin üzerinde bulunduğu arsa, kırsal Saylakkaya (Cibin) Mahallesinde. ‘Ermeni kilisesi ve papazın evinin arsası’ başlığıyla bir ilan sitesinde satılığa çıkarılan arsanın ‘müstakil tapulu’ ve ‘konut imarlı’ olduğu bilgisi de paylaşıldı.

5 Şubat 2025 tarihli ilanda, büyüklüğü 904 metre kare olarak belirtilen arsa için 2 milyon 800 bin TL fiyat biçildi.

‘KİLİSENİN BİR TARAFINA CAMİ YAPILDI’

Artı Gerçek’e konuşan bir mahalle sakini, “Burada eskiden Ermeniler yaşamış. Köyde bir Ermeni kilisesi ve papazın kaldığı ev vardı. Ermeniler, yaklaşık 120 yıl önce köyü terk ettiler. Kilisenin bir tarafı sonradan cami yapıldı. Kilise papazının evi de buradaydı. Hem kilisenin etrafını saran duvarda hem de evin duvarlarında işleme ve nakışlar vardı ama hepsi depremde yıkıldı. Depremden önce tapu sahibi burada oturuyordu. Şu an arsayı satmak istediğini duyduk” dedi.

‘KÖYDE DÖRT KİLİSE VARDI’

Eski adı Cibin olan mahallede geçmişte başka kiliseler olduğu bilgisini de paylaşan mahalle sakini, “Bu bölgede eskiden dört kilise olduğu söyleniyor. En son sadece bu kilise ayakta kalmış ama artık o kiliseden de eser kalmadı” diye konuştu.

Artı Gerçek