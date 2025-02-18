Katolikos Aram I Keshishian, Cumhurbaşkanı Ahmed El Şara’yı Cumhuriyet Cumhurbaşkanlığını Üstlenmesinden Dolayı Tebrik Etti – Suriye Arap Haber Ajansı – SANA

BEYRUT (SANA) – Kilikya Büyük Evi Tüm Ermenilerin Katolikosu Katolikos Aram I Keşişyan, Suriye Arap Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Sayın Ahmed El Şara’yı cumhurbaşkanlığı görevini üstlenmesinden dolayı tebrik etti. ‏

Katolikos Aram I, bugün Suriye Ermeni cemaati ve kendi adına gönderdiği tebrik telgrafında şunları söyledi: “Suriye halkı, tüm mezhepleriyle birlikte, sayısız zorluk ve sıkıntıya göğüs germiş, ancak ülkede adaletin ve eşitliğin hakim olacağı, tüm Suriyelilerin haklarının ayrımcılık yapılmaksızın eşit bir şekilde gözetileceği umuduyla sabır ve umutla mücadele etmiştir.”

Telgrafta Katolikos Aram I ayırca, Cumhurbaşkanı El Şara’nın bilge liderliği sayesinde Suriye tarihinde yeni bir refah sayfasının açılması ümidini dile getirerek, kendisine görevlerinde başarı ve rehberlik diledi.

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