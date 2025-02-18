Ermenistan’da yoğun kar yağışı ve sıcaklık düşüşü bekleniyor

19 Şubat akşamı ve 20-23 Şubat tarihleri arasında ülke genelinde kar yağışı bekleniyor. Özellikle 20-21 Şubat’ta bazı bölgelerde ve Yerevan’da yoğun kar yağışı öngörülüyor. Dağlık bölgelerde tipi ve yatay görüş mesafesinde ciddi azalma yaşanabilir.



Bu bilgiler, Çevre Bakanlığı Hidrometeoroloji ve İzleme Merkezi Başkan Yardımcısı Gagik Surenyan tarafından sosyal medya hesabında paylaşıldı.

Ülke genelindeki yollarda buzlanma (kara buz) riski bulunuyor. 20-22 Şubat tarihlerinde hava sıcaklığının hem gündüz hem gece saatlerinde kademeli olarak 10-14 derece düşmesi bekleniyor.

https://www.ermenihaber.am/tr/news/2025/02/18/Ermenistan-kar-yağışı-sıcaklık/297732