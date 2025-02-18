Ermenistan ilk kez 4 FIFA hakemine ve 8 yardımcı hakeme sahip olacak

Ermenistan’ı temsil eden FIFA hakemlerinin sayısı arttı. İlk kez Ermenistan Futbol Federasyonu (FFA), 4 hakem ve 8 yardımcı hakemle temsil edilecek. Ayrıca, FFA hakemleri ilk kez uluslararası maçlarda VAR hakemi olarak görev yapacak.

FFA Hakemler Komitesi, 30 Ocak – 8 Şubat tarihleri arasında Kıbrıs’ta düzenlenen eğitim kampında maç görüntülerinin analiz edilmesi ve VAR sisteminin işleyişinin iyileştirilmesi yönünde çalışmalar yapıldığını da duyurdu.

Ermenistan 1. Ligi ve FFA Gençlik Şampiyonalarının yeniden başlamasından önce, FFA Teknik Merkezi/Futbol Akademisi’nde 4 günlük bir seminer kampı düzenlenecek. Bu kampa, Kıbrıs kampına katılmayan hakemlerin yanı sıra 2024 hakem okulunun 12 mezunu da katılacak.

FFA Hakemler Komitesi ayrıca önerilere açık olduğunu ve ilgili tarafların tekliflerini her zaman değerlendirmeye hazır olduğunu belirtti.

https://www.ermenihaber.am/tr/news/2025/02/18/Ermenistan-FIFA-hakem/297676