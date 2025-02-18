Beyoğlu Üç Horan Vakfı’nın eski başkanı Simon Çekem’den açıklama

Beyoğlu Üç Horan Kilisesi Vakfı’nda Vakıflar Genel Müdürlüğü’nün geçmişe yıllara dönük incelemesi tamamlandı. Vakıf, geçen hafta raporun sonuçlarını bir açıklama ile kamuoyuna duyurmuştu. Açıklamaya göre Beyoğlu Üç Horan Kilisesi Vakfı geçmiş yönetimin uygulamaları sonucunda 18 milyon 545 bin TL zarara uğratıldı. Beyoğlu Üç Horan Vakfı’nın eski başkanı avukat Simon Çekem söz konusu rapor ve suçlamalarla ilgili gazetemize yazılı bir açıklama gönderdi.

Beyoğlu Üç Horan Kilisesi Vakfı’nda Vakıflar Genel Müdürlüğü’nün geçmişe yıllara dönük incelemesi tamamlandı. Vakıf, geçen hafta raporun sonuçlarını bir açıklama ile kamuoyuna duyurmuştu. Açıklamaya göre Beyoğlu Üç Horan Kilisesi Vakfı geçmiş yönetimin uygulamaları sonucunda 18 milyon 545 bin TL zarara uğratıldı. Açıklamada “Denetim raporunun can alıcı bölümü eski yönetim kurulu tarafından akdedilen kira sözleşmeleri nedeniyle vakfımızın zarara uğratılmış olmasıdır. Vakfımızın mülkiyetinde bulunan Nevizade Sokak’ta yer alan taşınmazdaki yedi adet iş yeri ile Fatih ilçesinde yer alan taşınmazın vakfımızın yönetim kurulu seçimleri sürecinde piyasa koşulları ve rayiçlerin oldukça altında olan bedeller karşılığı kiralanması sonucu vakfımızın son iki yılda 18.545.767-TL zarara uğradığı tespit edilmiştir. Vakfımızın uğradığı zararın müsebbiplerinden tahsil edilerek vakfımıza irat kaydedilmesi amacıyla Yönetim Kurulumuz tarafından İstanbul Asliye Hukuk Mahkemesi nezdinde alacak davası ikame edilmiştir” dendi.

Vakıf yönetimi, eski yönetime dava açtı. Alacak davası kapsamındaki davada mahkeme ihtiyati haciz talebi açısından ara karar verdi. Ara kararda “Davalının davadaki kusur durumunun yargılama ile belirlenebileceği ve yargılamayı gerektirdiğinden ihtiyati haciz talebinin reddine” ifadesi yer aldı ihtiyati haciz reddedildi, ancak bu bir ara karar ve mahkeme sürüyor.

Çekem’in açıklaması

Beyoğlu Üç Horan Vakfı’nın eski başkanı avukat Simon Çekem söz konusu rapor ve suçlamalarla ilgili gazetemize yazılı bir açıklama gönderdi. Çekem’in açıklamalarından başlıklar şöyle:

“Beyoğlu Üç Horan Ermeni Kilisesi Vakfı’nın 12 Mart 2023 tarihinde yapılan seçimlerinden sonra yeni yönetim kuruluna 31 Mart 2023 tarihinde eski yönetim kurulu olarak vakıf yönetim kurulu odasında devir teslimleri yapılarak kasa anahtarı ile kasadaki mücevher, para, tüm evrak ve kayıtlar tutanakla imza altına alınıp teslim edilmiştir. Teslimle birlikte avukatlığını yaptığım dosyaları da kendilerine teslim edilmek üzere tarafımdan teslim almaları söylenmesine rağmen teslim alınmayıp, noterden ihtarnameyle benden dosyalar istenmiş, bunun üzerine dosyalar vakıf merkezine götürülerek tutanaklarla teslim edilmiştir.

Öncelikle 18.545.767 TL’lik kısmı izah edeyim:

-Beyoğlu Üç Horan Ermeni Kilisesi Vakfı yeni yönetim kurulu 1.3.2024 tarihinde Reel Değerleme adlı bir firmaya Beyoğlu Nevizade’deki 10 dükkanın 5.3.2024 tarihindeki rayiç değerden kira bedelinin değerlendirilmesini yaptırıyor. Dikkatinizi çekerim eski yönetim 31 Mart 2023 ayrıldı bir yıl sonraki değerlendirme eski yönetimi niye ilgilendirsin?

-Bu rayiç değer incelemesi tek yanlı yaptırtılan ısmarlama inceleme. Öyle ki karşılaştırma yapılmadan sadece 5.3.2024 tarihi değerlendirilmiş ve eski yönetim sorumlu tutulmuştur. Eski yönetim 2024’te yoktu 12.3.2023’te seçimle birlikte görevimiz sona erdi. Bu durumda sorumlu olması gerekenin yeni yönetim kurulu olduğunu kendileri de kamuoyu da çok iyi bilmektedir.

-2023 Mayıs- Haziran aylarında ülkemizdeki devalüasyon ve etkileriyle meydana gelen yüksek kira artışlarından sonra olmadığımız dönemdeki artıştan biz sorumlu olamayız.

-Bizi sorumlu göstermek vicdansızlıktır çünkü incelemede bizim kiraları yenilediğimiz dönemdeki rayiç değer tespit edilmekten kaçınılmıştır. Eğer tespit yapılmış olsaydı rayiç değerin üzerinde yapıldığı açıkça görülecekti. Çünkü biz kiraların yenilenmesi döneminde rayiç değerlerin üstünde kiraları tespit edip kiraları yeniledik dikkatinizi çekerim yeni kiracı değil eski kiracılarla sözleşme yeniledik .

-Burada sanki her yer boşmuş da biz boş yerleri kiraya vermişiz gibi algı yaratmaya çalışılmaktadır. Oysa biz boş yer kiraya vermedik, eski kiracılarla sözleşme yeniledik.

-Yani anlaşılan eski yönetim döneminde vakıfın zararı olmadığı gibi yeni yönetimin Nevizade’de bizden sonra yaptığı kira sözleşmeleri bedellerinden daha yüksek bedellerle eski yönetimin 6 adet kira sözleşmelerini yenilemiştir.

-Sayın Başmüfettiş tarafsız bir gayri menkul değerlendirme şirketinde, Vakıfbank’ın bünyesinde olan rayiç belirleme birimine (VGYO) rayiç bedeli tespiti yaptırmadan Beyoğlu Üç Horan Ermeni Kilisesi’nin yönetiminin yaptırdığı ısmarlama, özel eksper incelemesini esas almıştır. Bu, yanlı ısmarlama incelemedir. Esasen Sayın müfettişin bu eksper incelemesini kullanması da etik değildir. İnceleme 5 Mart 2024 tarihli rayiç değerdir, müfettişin bu durumda yeni yönetimi sorumlu tutması gerekmektedir. Çünkü tespiti gereken rayiç değerler 2022 Aralık sonu 2023 başı olmalıydı. Görünen manzarayı kamu oyunun takdirine bırakıyoruz..

-Bu husus göz ardı edilerek kasti bir hata ile bizi ilgilendirmeyen sorumlu olmadığımız 2024’ün tespiti yapılmış. 2024’te biz yoktuk yeni yönetim vardı onlar sorumludur. Yeni yönetimin yarın yapılacak bir denetimde sorumlulukları ortaya çıkacaktır.

-Çünkü eski yönetimin sözleşmelerin yenilediği tarih olan 2022 Aralık sonu 2023’ün başı bir sene önceki rayiç değerler incelendiğinde o tarih itibariyle verilmesi gereken en yüksek değerle kiraların yenilendiği görülecektir.

-Şunu da göz önüne almak lazım eski yönetimin olmadığı tarihte 2023 Mayısı’nda piyasalardaki çalkantılar sonucunda fiyatların anormal artışı ile kiralarında çok çok yükseldiği herkesin bilgisi dahilindedir.

-Denetim raporu diye topluma arz edilen yazılı belge incelendiğinde görülecektir ki 15 gün içinde itiraz edilecek bir belge, tebliğden itibaren 15 gün içinde cevap verilmesi gereken yazılı belgedir. Etik olan ve ahlakın buyurduğu, bu yazılı belgeye cevap verebilmek için eski yönetimin haberdar edilip varsa itirazların yapılması. Ama yönetim ne yapıyor, mahkeme konusu bile olmayacak bu belgeyi yasal ve ahlaki yükümlülüklerini yerine getirmeden belgenin geldiği gün haber vermeden gün bile beklemeden mahkemeye koşuyorlar. Sayın Mahkeme de yasal olmayan haciz taleplerine ret kararı veriyor. Hiç alakası olmayan yönetim kurulu üyelerini de dahil ediyorlar.

-Yazılı belgede eski yönetimim muhasibi Vahram Vartanyan’ın kasayı 448.000.00 TL borçla teslim etmesi resmi kayıtlarda mevcut olup tarafımdan beyan edilmesine rağmen kayda geçilmemiş atlanmış.

-Keza eski yönetimin bazı üyelerinin sorumlu olduğu denetim raporuyla belirlenen ve aleyhlerine dava açtığım 270.000.00 TL’ye yakın bir para hesaba katılmadan, sorumlu iki kişilik yönetimmiş gibi es geçilmiş, bu bedeller de vakıftan şahsi alacağımdan mahsup edilmiştir.”

Çekem ayrıca seçimlerin İstanbul 12. Asliye Hukuk Mahkemesi kararıyla -kısmen- iptal edildiğini de belirtti.

Agos