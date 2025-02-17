Yerevan’da düzenlenecek Dünya Buz Hokeyi Şampiyonası’nın resmi sembolü tanıtıldı

Ermeni Gampır-Kangal köpeği Ermenistan’da düzenlenecek 2025 IIHF Dünya Buz Hokeyi Şampiyonası, 4. Lig’in resmi sembolüdür. Hokey Federasyonu, uzman jürinin yazar Ella Amatuni’nin eserini en iyi olarak değerlendirdiğini bildirdi.

Ella Amatuni şunları kaydetti: “Gampır, gücü, çevikliği ve dayanıklılığıyla bilinen, Ermeni Yaylalarına özgü bir bekçi köpeği türüdür. Çitanın güçlü, iri bir vücudu ve onu her türlü hava koşulunda koruyan kalın bir kürkü vardır. Bu kadar nadir bir tür olması nedeniyle Ermeni milletin eşsiz bir sembolü haline geldi. Bu yüzden Gampır’ın Dünya Buz Hokeyi Şampiyonası’nda Ermenistan’ı temsil edecek mükemmel maskot olduğunu düşünüyorum.”

Dünya Buz Hokeyi 4. Lig Şampiyonası 13-19 Nisan tarihleri ​​arasında Yerevan’da düzenlenecek.

ERMENİ HABER AJANSI