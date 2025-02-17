Paşinyan AGİT Genel Sekreteri Feridun Sinirlioğlu ile görüştü

Ermenistan Başbakanı Nikol Paşinyan 61. Münih Güvenlik Konferansı marjında Avrupa Güvenlik ve İşbirliği Teşkilatı (AGİT) Genel Sekreteri Feridun Sinirlioğlu ile bir araya geldi.

Hatırlanacağı üzere, Sinirlioğlu 21 Ağustos 2009 tarihinden Türkiye Dışişleri Bakanlığı Müsteşarı olarak atandı.

Görüşme sırasında taraflar Ermenistan ve AGİT arasındaki işbirliğinin süreci ve kalkınma perspektiflerinin yanı sıra bölgesel konuları da ele aldı. Paşinyan, görüşmeyle ilgili X’te bir paylaşım yaptı ve görüşmenin faydalı olarak olduğunu söyledi.

Sinirlioğlu,teşkilatının önceliklerini ve gelecek faaliyetlerine ilişkin planlarını aktardı. Görüşmede, Ermenistan ile Azerbaycan arasında barış sürecinin önemi vurgulanırken, bu sürecin başarısının bölgesel istikrarın sağlanmasında önemli rol oynayacağı belirtildi.

Sinirlioğlu ise AGİT’in barış ve istikrarın sağlanması yönündeki çabaları desteklemeye hazır olduğunu yeniden teyit etti.

ERMENİ HABER AJANSI