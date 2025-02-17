Nikol Paşinyan, Münih Güvenlik Konferansı kapsamında Almanya Başbakanı ile bir araya geldi

Ermenistan Başbakanı Nikol Paşinyan, Münih Güvenlik Konferansı kapsamında Almanya Başbakanı Olaf Scholz ile bir araya geldi.

Başbakan Paşinyan, Münih’teki son olayda yaralananlara baş sağlığı diledi.

Ermenistan Başbakanlık Ofisi’nden yapılan açıklamada, görüşmede tarafların Ermenistan-Almanya ikili ilişkilerinin gündemini ve çok sektörlü işbirliğinin derinleştirilmesi perspektiflerini ele aldığı belirtildi.

Nikol Paşinyan, ikili ilişkilerin genişletilmesinin, ticari ve ekonomik ilişkilerin etkinleştirilmesinin önemini vurguladı.

Görüşmede ayrıca bölgesel güvenlik ve istikrar konularına da değinildi.

Başbakan, Ermenistan Hükümetinin bölgede barışı tesis etme yönündeki çabalarını aktardı ve bu bağlamda egemenlik, yargı yetkisi, eşitlik ve karşılıklılık ilkelerine dayanan “Barış Kavşağı” girişimi ve Ermenistan-Azerbaycan barış sürecindeki gelişmeler hakkında ayrıntılı bilgi verdi.

Scholz ise Almanya’nın Ermenistan’ın demokratik reform gündemini ve barışın sağlanması yönündeki adımlarını desteklemeye devam etmeye hazır olduğunu kaydetti.

Görüşmenin sonunda taraflar, işbirliğini derinleştirme yönündeki isteklerini yinelediler ve ikili siyasi diyaloğun sürdürülmesinin önemini vurguladılar.

ERMENİ HABER AJANSI