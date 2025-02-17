Krasnodar, Ermeni futbolcu Eduard Spertsyan’ın İngiltere transferine karşı değil

‘Championat.com’ haber sitesine göre, Rus kulübü Krasnodar ve Ermenistan Milli Takımı orta saha oyuncusu Eduard Spertsyan’ın transfer haklarını yaz aylarında İngiliz kulübü Leeds’e satmaya hazırlanıyor.

Leeds’in Premier Lig’e yükselmesi durumunda transfer daha gerçekçi hale gelecek.

Şampiyonada 32 hafta sonunda Leeds 69 puanla lider durumda.

Ermeni futbolcu bu sezon Krasnodar formasıyla 26 maça katıldı, 6 gol attı ve 3 asist yaptı. Sözleşmesinin Haziran 2026 yılına kadar devam etmesi planlanıyor.

Transfermarkt, Spertsyan’ın transfer değerinin 20 milyon avro olduğunu tahmin ediyor.

ERMENİ HABER AJANSI