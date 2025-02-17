ABD Dışişleri Bakanı Rubio, Kudüs’teki Ermeni Ruhanileriyle görüştü

16 Şubat’ta ABD Dışişleri Bakanı Marco Rubio, Kudüs’teki Kutsal Kabir (Surb Harutyun) Kilisesi’ne ilk resmi ziyaretini gerçekleştirdi. Ziyareti sırasında Kudüs Ermeni Patrikhanes Rahibi Aghan Gogchyan ve Kutsal Kabir Kilisesi’nin eski Müfettişi Rahip Samuel Aghoyan kendisine eşlik etti.

Bu bilgi Kudüs Ermeni Patrikhanesi tarafından duyuruldu.

Ayrıca, ABD Dışişleri Bakanı Marco Rubio’nun İsrail’e ulaştığı ve göreve başladıktan sonra Ortadoğu’ya gerçekleştirdiği ilk resmi ziyaretinin bu olduğu belirtildi.

ERMENİ HABER AJANSI