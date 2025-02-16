Yazar Liz Behmoaras hayatını kaybetti

Yazar, gazeteci, çevirmen Liz Behmoaras 75 yaşında hayatını kaybetti.

DUVAR- Yazar, gazeteci ve çevirmen gibi birçok mesleği yapan Behmoaras, çıkardığı kitaplarla da tanınıyor.

Yazar son olarak, “Küçük Dev Kadın Azra” isimli kitabını okurla buluşturmuştu.

LİZ BEHMORAS HAKKINDA

Liz Behmoaras, İstanbul doğumlu, çevirmen, gazeteci ve yazardır. Çeşitli yayınevlerinde edebi eser çevirmenliği, çeşitli yerli ve yabancı yayın kuruluşlarında serbest gazetecilik yaptı. Başlıca eserleri arasında, “Türkiye’de Aydınların Gözüyle Yahudiler”, “Yüzyıl Sonu Tanıklıkları” röportaj derlemeleri; Kimsin “Jak Samanon?”, Mazhar Osman “Kapalı Kutudaki Fırtına”, “Bir Kimlik Arayışının Hikâyesi” biyografileri; “Sevmenin Zamanı ve Sen Bir Başka Gittin” adlı romanları sayılabilir.

(KÜLTÜR SANAT SERVİSİ)

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