Soylulaşma tehdidinde Ayvalık: Kimliğini mi kaybediyor?

Ayvalık, son yıllarda özgün kimliğini zorlayan dinamiklerle farklı bir ‘kent’leşme sürecine girdi. Kentten göçün yaşandığı ilçede, ‘soylulaşma mı yaşanıyor’ sorusuna cevap aradık.

Özgür Duygu Durgun

AYVALIK – Pandemi sonrası büyükşehirlerden küçük yerleşimlere, kıyı kasabalarına yönelen göç dalgası, Ege kıyılarında dikkat çekici değişimlere yol açtı. Urla, Foça, Seferhisar, Ayvalık gibi ilçelerde sadece nüfus artmadı; ekonomik, sosyal ve kültürel planda pek çok şey değişti.

Tarihi Rum evleri, zengin zeytin varlığı ve tarihi fabrikalarıyla UNESCO Dünya Mirası Listesi’ne 2017’den beri aday olan Ayvalık, bu özgün kimliğini zorlayan farklı bir kentleşme serüvenine doğru gidiyor. Tasarım dükkanları, yeni nesil kahveciler, İtalyan işi pizzacılar, Instagram seti tadında dekore edilmiş kafeler ve “fine-dining” diye tabir edilen sofistike restoranlara yenileri eklenirken Ayvalık’ın çehresi de “İstanbullulaşma” ile “Bodrumlaşma” arasında bir değişim içinde.

Esnaf lokantaları, yöresel mezeleriyle dar sokakları şenlendiren Ege usulü salaş meyhaneler, eski fırınlar, tahta sandalyeli kahveler birer ikişer eksiliyor. Tepeden tırnağa yenilenen, zincir emlak ofislerinin “satılık” tabelaları asılı taş evlerin sayısı hızla artıyor.

Hem ticari alanlarda hem de konutlarda mülkiyetin el değiştirmesi, kentin sosyo-ekonomik yapısını da değiştiriyor. Peki Ayvalık’ta yaşanan sadece mekansal dönüşüm mü? Yoksa benzerleri büyükşehirlerde görülen bir “soylulaştırma” mı? Bu değişim kime hitap ediyor ve sonuçları ne olacak?

Kent hakkı üzerine çalışan mimar, koruma uzmanı Doç. Dr. T. Gül Köksal

‘KAPİTALİST BİR KENTLEŞME’

Kent hakkı üzerine çalışan mimar, koruma uzmanı Doç. Dr. T. Gül Köksal bu dönüşüm biçimini, ”Farklılıkları tektipleştiren, yaşamı standart ve steril hale getiren, ısrarla bir norm olarak sunularak arzu ve rıza üretecek şekilde yayılan kapitalist bir kentleşme” olarak tanımlıyor.

Peki, Ayvalıklılar bu hızlı kentleşme hakkında ne düşünüyor? Gazeteci Nilgün Kaya 2006’dan bu yana Ayvalık’ta yaşıyor ve Gazete Ayvalık adlı bir gazete çıkarıyor. Kaya için Ayvalık; evlerinden kedilerine, kültürel özelliklerinden doğal güzelliklerine kadar özgün ve değerli bir kent. ”Ne var ki Ayvalık’ı seyretmek kadar hissetmek ve anlamak gerek. Ayvalık’ın ruhunu ve hikayelerini yoğunluk, hız ve plansızlığa kurban etmemek gerek. Bu kaygıyı taşıyacak bir yerel yönetim, kent için kenti koruyan bir yol haritasını oluşturmalı” diyen Kaya’ya göre, ”Ayvalık’ta yaşayan herkesin; baktıkça farklılaşan, baktıkça şaşırtan Ayvalık’ı özenle korumak sorumluluğu olmalı.”

Ayvalık’ta pek çok tarihi bina yenilenerek satışa sunuluyor.

‘İKİ FARKLI AYVALIK VAR’

2006’da Ayvalık’a taşınan İspanyol seramik sanatçısı Ana Gomez de Pablos, kentin eski mahallelerinden birinde yaşıyor. Ana, ”Bence iki farklı Ayvalık var. Biri turistlerin diğeri ise yerli halkın Ayvalık’ı… Turistlere yönelik her hizmet çok pahalı” diyor.

Ayvalık esnafının bu nedenle çok fazla müşteri kaybettiğini söyleyen Ana, Ayvalık’a tatile gelenlerin büyük bölümünün karşı kıyıdaki Midilli’yi tercih ettiğini çünkü orada uygun fiyatlara daha kaliteli hizmet bulduğunu söylüyor. Ana, son yıllarda açılan dükkanların kiralarını ödeyememe noktasına gelip kapandıklarına şahit olmuş: “Eğer ben de atölyede kiracı olsaydım çoktan kapatmıştım. 10 yıl önce satın alabildiklerimizi düşününce şimdi her şey en az beş misli pahalı. Ücretli çalışanların ve öğrencilerin durumu ise çok zor. Merkezde ev kiraları çok yükseldiği için kentin dışına taşınmak zorunda olanlar var.”

‘YENİ ÇATIŞMA ALANLARI OLUŞTU’

Ayvalık’ta sahaf işleten Nihan Taştekin de ilçenin değişen demografik yapısı içerisinde oluşan yeni çatışma alanlarından söz ediyor. ”Ayvalık’ta, pandemiden önce de beklenen İstanbul depremi nedeniyle bir göç yaşanmış, yeni mahalleler oluşmuştu. Boşnaklar hali hazırda vardı, onlara Doğu illerinden gelenler eklenince mafyavari irili ufaklı gruplar oluştu. Bizim gibi 1990’larda, 2000’lerde gelenler ve buradan mülk alanların en azından belli kültürel değerleri vardı. Şimdi bu değerlerin hiçbirini göremiyoruz. İnsanlar ‘bana dokunmayan yılan bin yıl yaşasın’ mantığıyla hareket ediyor. Bireysel çabalarla süren bir sivil toplum hareketi var burada. Kamusal alan işgal edilerek dev bir marina düzenlemesi yapıldı, toplasan ancak 30 kişi karşı çıktı” diyor.

AHTO isimli mekanın kurucularından Sertaç Girgin ve Fulsen Türker

‘KİRACI OLANLARIN İKİNCİ BİR İŞ YAPMASI GEREKİYOR’

AHTO isimli mekanın kurucularından Fulsen Türker ve ortağı Sertaç Girgin, daha önce Datça’da sahaf dükkanı açmışlar. Ayvalık’ta yaşamaya karar verip beş yıl önce buraya gelmişler. Fulsen, orta sınıfın yaşadığı krizin her yerde olduğu gibi Ayvalık’ta da yaşandığını söylüyor ve ”Artık bizim bir müşteri kitlemiz kalmadı mesela. 7-8 sene önce Datça’da yaşadığımıza benzer bir krizi şimdi burada yaşıyoruz. Eskiden sadece kitap satarak geçinebilirken şimdi mutfak, kahve gibi ek gelir getirecek işlere yöneldik. Mülk sahibi olanlar çok daha şanslı ama bizim gibi kiracı olup dükkan işletenlerin hayatta kalabilmek için mutlaka ikinci bir iş yapması gerekiyor” diye konuşuyor.

Özge Sirkeci

‘AYVALIK ARTIK PARASI OLANA HİTAP ETMEYE BAŞLADI’

2020’de Ayvalık’a yerleşen Eskişehirli Özge-Tevfik Sirkeci çifti, tarihi sebze-meyve halinin içindeki Eflatun Cafe’nin sahipleri. Özge Sirkeci, bazı açılardan hala 1990’ları yaşadıklarını; temel ihtiyaçlar konusunda eksikler olduğunu söylüyor. ”Çok sık su kesintileri oluyor. Sağlık hizmetlerinde sorunlar var. Kış aylarında yoğun hava kirliliği nedeniyle bazı geceler açık havada bile nefes alamıyorsunuz. Tüm bunlara rağmen biz Ayvalık’ı sevdik, burada devam etmek istiyoruz” diyor.

Özge Sirkeci, ülkedeki zengin-yoksul arasındaki uçurumun çok daha görünür hale geldiği görüşünde: “Ayvalık’ın popülaritesinden kaynaklanan bazı sıkıntılar var. Marinaya AVM yapılması, küçük esnafın yavaş yavaş yok olması, dükkan kiralarının fahiş seviyelere gelmesi… Bunlar ciddi sorun. Şimdi ‘Ayvalık’a yerleşelim’ deseydik yapamazdık çünkü hayat çok pahalandı. Ayvalık artık parası olana hitap eden bir yer olmaya başladı.”

‘TÜRKİYE NEREYE GİDİYORSA AYVALIK DA ORAYA’

Mesut Yavrucuk, 2017’de eşiyle birlikte İstanbul’dan Ayvalık’a yerleşerek butik bir pansiyon açmış. Büyükşehrin kaosundan kaçarak rahat ve keyifli bir emeklilik dönemi yaşamak için Ayvalık’ı seçen Yavrucuk’u dinliyoruz:

”Biz buraya gelirken kaliteli bir yaşam, hayatı biraz yavaşlatma beklentisiyle geldik. Bu beklentilerimiz karşılandı diyebilirim ancak bir iş güç beklentisi ile gelseydik o zaman durum değişirdi. Ayvalık’ta gayrimenkul sektörü dışında, herhangi bir iş alanında çok fazla potansiyel yok. İnsanların Ayvalık’ta yaşaması için kuvvetli bir maddi altyapıya sahip olması lazım. 2017’den bu zamana kiralar 15-20 kat arttı. Gidişat nedir derseniz; Türkiye nereye gidiyorsa Ayvalık da oraya gidiyor. Büyük bir rant var, koca koca arazileri birileri alıyor. Bu araziler zeytinlik olmasına rağmen villalar yapılıyor. İnşaat onayları kolayca alınıyor. Üstelik ciddi talep de var. Ayvalık sahilinde koca koca apartmanlar görürsünüz. Bundan 40 sene önce belediye bunlara izin vermiş. Neyse ki yanlıştan dönülmüş. Dönülmeseydi burası Ataköy sahilindeki gibi beton-kent olurdu. Oysa eskiden Ayvalık’ta yaşayan Rumlar, öyle bir kent organizasyonu yapmışlar ki bütün sokaklar denize açılıyor ve denizden gelen hava en yukarıdaki mahallelere ulaşıyor. Bu bir değerler meselesi. Biz gerek toplum olarak, temel değerlerden uzaklaşırken çıkar odaklı ve bencil bir noktaya gidiyoruz maalesef. Böyle bir yapıdan da doğru işler çıkmıyor.”

Fatih Kurunaz

‘KENT HAFIZASI EROZYANA UĞRADI’

Değer erozyonuna Ayvalık’ta yaşayan mimar Fatih Kurunaz da dikkat çekiyor. Kurunaz, yaşanan dönüşümün küreselleşme ile hızlanan süreçte siyasi, ekonomik, sosyal ve kültürel değişimlerle beraber yaşanan insani değerlerdeki sarsılmayla ilişkili olduğunu belirtiyor. Kurunaz’ın söz ettiği sarsılma, Türkiye’de kırsal ve kentsel kutuplaşmayı görünür hale getirmiş durumda. Ayvalık ve Bergama gibi tarihi kentlerde mülklerin el değiştirmesi sürecinde kent hafızası ve kentlilik bilincinin erozyona uğradığını belirten Kurunaz’a göre bu soylulaştırma ile kol kola giden bir süreç.

Kurunaz konuyla ilgili şu değerlendirmeyi yapıyor: “Tarihsel bir geçmişe sahip olan bir bölgede oradaki tarihle çok da alakası olmayan yeni bir nüfus yaşamaya başlar. Bu bazen torunların bölgeye dönmesi gibi olumlu bir durum olurken çoğu zamanda insanların birbirlerini takip ederek, izleyerek mutlu oldukları bir dönemde ‘özenme’ ile bölgeyi deneme tahtasına çevirir. Alt ve orta gelir grubuna karşı açık, net ve alternatifsiz olan yerel yönetimler ve kamu kurumları, bölgenin yeni sahiplerine o kadar çok karışmaz, denetlemez ve bazen de görmezlikten gelir. Bu durumu yıllardır okuduğu okulların yarattığı entelektüelliğe, kazandığı paralarla aldığı lüks araç ve konuta bağlayan yatırımcı ise Bergama ve Ayvalık’ın tarihini okumayı, mübadeleyi anlamayı, yaşadığı kültürel mirasın ne olduğunu bilmeyi kendine hakaret görür. O ne görüyorsa odur, ne yapmayı uygun buluyorsa doğrudur anlayışı ile konuya yaklaşır. Eğer Paris’te görüp beğendiği bir kafeteryada tadını çok sevdiği kruvasan ve kahve teması var ise Ayvalık’ın Barbaros Caddesi’ndeki eski bir ekmek fırınını parizyen bir kafeteryaya çevirebilir hem de Türk/Yunan kahvesi yerine cappuccino satabilir. Ya da Napoli’de gerçek pizzanın margarita olduğunu keşfeden bir seyyah, Bergama’nın Domuz Alanı’ndaki eski bir konutu zorlayarak bir pizza dükkanına çevirebilir, hem de Bergama tulumu yerine mozzarella kullanabilir.”

‘KENT HAKKI YARATIMI SÜRECE ÇOMAK SOKABİLİR’

Akademisyen T. Gül Köksal, kentlerin ‘metalaşmış bir ürün’ mantığıyla sunulmaya başlandığı günümüzde, Ayvalık gibi küçük ölçekli tarihi kentlerin “kültür turizmi piyasasına” sunulduğunu vurguluyor ve şunları ekliyor:

”Metalaşmış bir ürün olarak kent, ulusal veya uluslararası pazarda yer bulabilmek amacıyla 20. yüzyılın sonlarına doğru bir ‘dünya kenti’, ‘marka kent’, ‘yarışan kent’ gibi yeni isimler alır. Bu isimleri ‘hak etmek’ için de kapitalist modernitenin yaratıcı-yıkımı mütemadiyen süreklilik gösterir ve kentler sürekli dönüşür. Bir yanda piyasada hızın, yeniliğin, akışın yoğun olduğu metropoller pazarlanırken, diğer yandan ‘citta slow-yavaş kent’, ‘tarihi kent’ gibi sıfatlarla yavaşlığı, tarihi değeri ve sükuneti ile küçük ölçekli kentlere değer atıfları yapılır, bunlar kültür turizmi piyasasına sunulur. Ayvalık, önümüzdeki günlerde de -eğer köklü bir dönüşüm olmazsa- mevcut sistemin kentleşme dinamiklerini yaşamaya aday. Ancak anti-kapitalist bir kentleşme tahayyülü, diğer bir deyişle, kentin kullanım değerini merkeze alan bir kent hakkı yaratımı bu sürece çomak sokabilir.”

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