SON DAKİKA | CHP’li belediyede skandal! 175 bin dolarlık imar rüşvetinin adresi Bakırköy!

Son dakika haberi: İstanbul‘da CHP Bakırköy İlçe Teşkilatı milyonlarca liralık bir rüşvet iddiası skandalıyla çalkalanıyor. CHP Bakırköy İlçe Başkanlığı üyesi Yervant Hamparsumanoğlu, CHP eski İlçe Başkan Yardımcısı Aret Köroğlu tarafından 175 bin dolar (6 milyon 340 bin TL) dolandırıldığı iddiasıyla savcılığa giderek şikayetçi oldu. Hamparsumanoğlu, paranın belediye başkanı, ilçe başkanı ve parti üyelerine dağıtılmak üzere istendiğini ileri sürdü.

BARIŞ SAVAŞ Mustafa KAYA

Son dakika haberi: Bakırköy Belediyesi 175 bin dolarlık imar rüşveti ile çalkalandı. CHP Bakırköy eski İlçe Başkan Yardımcısı Aret Köroğlu‘nun, Belediye Başkanı Ayşegül Ovalıoğlu’nun da adını kullanarak imarı olmayan bir binaya ‘imar ruhsatı verme’ sözüyle 175 bin dolar topladığı öğrenildi. Aret Köroğlu paraları topladıktan sonra kayıplara karışırken ne belediye başkanı ne de ilçe başkanı, konudan haberdar olmadığını öne sürdü.

İddialara göre CHP Bakırköy İlçe üyesi Yervant Hamparsumanoğlu, 30 yıllık tanıdığı olan Garbis Goganyan ile sohbetleri sırasında, Goganyan’ın ikamet ettiği Muhtar Halit Sokak No:1’deki apartmanın imarının olmadığını, binanın imar barışından yararlanamadığını ayrıca apartmanın yanında bulunan tarihi esere de yukarıdan 25 cm zarar verilmesi nedeniyle Anıtlar Kurulu’ndan binaya onay verilmediğini öğrendi. Bu durumu o dönem CHP Bakırköy İlçe Başkan Yardımcısı olan Aret Köroğlu‘na anlattı. Aret Köroğlu ise kendisine ‘Hallederiz, belediye bizde’ diye yanıt verdi.

‘PARAYI OFİSİNDE NAKİT OLARAK VERDİM’



Bir zaman sonra Köroğlu tarafından arandığını belirten YervantHamparsumanoğlu, “Aret Köroğlu bana durumu araştırdığını söyledi. Garo abiye söyle sıkıntı yapmasın. Anıtlar Kurulu’ndan işi çözeriz. Oradan işi halledince belediye ve tapu işi kalıyor. Onlar da zaten bizim elimizde. Anıtlar Kurulu’ndan dosyaya geçirmemiz için 25 bin dolar verilmesi gerekiyor dedi. Anıtlar Kurulu’na verilecek para ile alakalı ayrıntı vermedi.

100 bin dolar Belediye Başkanı Ayşegül Ovalıoğluna, 25 bin dolar İlçe Başkanı Gizem Başaran Arslan’a, 25 bin dolarını da Parti üyelerine dağıtılacağını söyledi. Bu görüşme Aret Köroğlu‘nun İstanbul Caddesi Çavuşoğlu İş merkezi no 1/15 adresinde gerçekleşti. Ben bu durumu Garbis Goganyan’a ilettim. Garbis Goganyan da apartman sakinlerini durumu iletti. Apartman sakinleri para ödemeyi kabul etti.

İlk etapta 25 bin doları elden nakit olarak Köroğlu’na iş adresinde teslim ettim. Parayı teslim ettikten sonra bana üzerinde Kültür Ve Turizm Bakanlığı yazılı bir dosya resmi gönderdi. Aynı gün bu dosyayı apartmana götürerek Garbis Bey’in eşi İlayda Hanımdan imza aldı. İlayda Hanım da dosyanın bakanlıktan geldiğini düşünerek imzasını atmış, bu evrakın suretini ve eklerine hiç kimseye vermedi.

Daha sonra bunun sahte evrak olduğunu öğrendik. Bu süreçte Köroğlu kimseye dönüş yapmadı. Bu nedenle apartman sakinlere söylenmeye başladı. Yaklaşık 3 ay kadar önce apartman sakinlerini Bakırköy CHPilçe binasına toplantıya çağırmış. Bu toplantıya Garbis bey, apartman yöneticisi ve Can Bey ile bir kaç kat maliki katılmış. İlçe Başkanı Gizem Arslan sonradan toplantıya dahil olmuş.

Bu toplantıdan sonra apartman sakinleri 15 bin dolar daha toplayıp bana verdi. Ben de bu parayı Aret Köroğlu‘na teslim ettim. Bu paranın tesliminden hemen sonra Aret Köroğlu 15 kat malikinin hisse payları oranında 175 bin dolar üzerinden ödeme planı gönderdi. Bu ödeme planının kendisine belediyeden geldiğini iletti.

Ben de bana gelen bilgiyi apartman sakinlerini gönderdim. Apartman sakinleri kalan parayı da ödemeyi kabul ettiler. Daha sonra apartman yöneticisi Anıtlar Kuruluna giderek daha önce bakanlıktan geldiği iddia edilen dosya numarasını göstererek incelenmesini istemiş ancak belgenin sahte olduğunu öğrenmiş” dedi.

‘NE BELEDİYE BAŞKANI NE İLÇE BAŞKANI NE DE MECLİS ÜYELERİ OLAYI BİLMİYORMUŞ’



Daha sonra telefon üzerinden Aret Köroğlu‘yla görüştüğünü ve belgenin sahte olduğunu söylediğini kaydeden YervantHamparsumanoğlu, savcılık ifadesini şu sözlerle tamamladı: Bu görüşmede bana belginin sahte olmadığını, Belediye Başkanı Ayşegül Ovalıoğlu’nun meseleyi Ankara’dan halletmeye çalıştığını söyledi.

Ayrıca söz konusu belge numarasıyla Anıtlar Kurulu’ndan sorgulama yapılamayacağını aktardı. Ardından ‘bu işler kolay mı? Ankara’dan hallediyoruz’ dedi. Sonrasında ilçe başkanı Gizem Arslan’la görüştüm, para işinden haberdar olmadığını iletti. Belediye Başkanı Ayşegül Ovalıoğlu da haberdar olmadığını görüştüğümüz meclis üyeleri de bilgilerinin bulunmadığını iletti.

Aret Köroğlu‘na telefon üzerinden ulaştık bu paraların resmi olarak yatırılacağını, Belediye ile Anıtlar Kurulu arasında yazışma yapılacağını, Anıtlar Kurulu’ndan onay geldikten sonra belediyenin iskan vereceğini söyledi. Biz de bu paraları anlatılanlara inanarak verdik. Kurumlar arasında bu işin çözüleceğini söyledi. Apartman sakinleri ile beraber ben de Aret Köroğlu’ndan şikayetçiyim.”

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