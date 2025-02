Los Angeles’in Cengiz Ünder transferi Ermeni taraftarları kızdırdı: “Ermenilerin yaşadığı acı dolu gerçekler göz önüne alındığında…”

ABD’de Major League Soccer ekiplerinden Los Angeles FC’nin (LAFC) Fenerbahçe’de forma giyen Cengiz Ünder’i transfer etmek için anlaşmasına kulübün Ermeni taraftar grubu “Los Armenios”dan tepki geldi.

Los Armenios, Türk futbolcunun transfer edilmesinin bazı Ermeni taraftarları rahatsız edebileceğini belirterek şu açıklamayı paylaştı:

“Los Angeles, dünyanın en büyük Ermeni diasporasına ev sahipliği yapmaktadır”

“LAFC’nin tutkulu taraftarları ve Los Angeles’taki Ermeni topluluğunun gururlu üyeleri olarak, kulübün bir Türk oyuncu transfer etmeyi düşündüğüne dair çıkan haberlerden derin endişe duyuyoruz. Ermenilerin yaşadığı acı dolu tarihi gerçekler göz önüne alındığında, böyle bir hamle, Los Angeles’ın en bağlı ve özverili topluluklarından birinin derin duygularına doğrudan bir saygısızlık olarak görülecektir.

Los Angeles, dünyanın en büyük Ermeni diasporasına ev sahipliği yapmaktadır ve LAFC maçlarına katılımımız, takıma ve sevdiğimiz şehre olan sarsılmaz desteğimizin bir göstergesi olmuştur. Ancak bu transfer gerçekleşirse, kulübün sadık taraftar kitlesinin önemli bir kısmını kaçınılmaz olarak yabancılaştıracaktır. Topluluğumuzdan birçok kişi, LAFC bu kararı uygulamaya koyarsa sezonu boykot etme niyetlerini şimdiden dile getirmiştir.

Kulüp yönetimine, bu hamlenin daha geniş kapsamlı etkilerini dikkate almalarını ve geri dönülemez şekilde zarar verebilecek adımlar atmadan önce Ermeni topluluğu ile istişare etmelerini önemle tavsiye ediyoruz.

Biz, birlik, saygı ve taraftarlarının değerlerini yansıtan bir takım için buradayız.”

Los Armenios, daha sonra açıklamayı sildi.

“Ermeni bir yönetici Ermenilerin çoğunluk olduğu şehirde Türk futbolcuyla sözleşme imzalıyor”

Ermeni taraftarlar, Türk futbolcu transfer edilmesine tepki gösteren mesajlar paylaştı.

Bazı tepki mesajlarında, kulübün ortağı ve genel müdürü John Thorrington’un annesinin Ermeni olduğuna atıf yapıldı.

John Thorrington.

Tepki paylaşımlarından bazıları şunlar:

“Ermeni bir GM, Ermenilerin çoğunlukta olduğu bir şehirde Türk bir oyuncuyla sözleşme imzalıyor.”

🇹🇷⚫️ BREAKING: LAFC are finalizing a deal to sign Türkiye international winger Cengiz Ünder on loan from Fenerbahçe, per sources. @yagosabuncuoglu 1st reported. Ünder, 27, has 51 caps with Türkiye. He joins on loan until the summer w/ purchase option https://t.co/EsbA6NdfbT — Tom Bogert (@tombogert) February 15, 2025

“Türkiye’de “Ermeni” kelimesi aşağılayıcı bir hakarettir; tıpkı ABD’deki “Zenci” kelimesi gibi.

Fark şu ki, ABD köleliği inkâr etmek için siyasi lobilere milyarlarca dolar döküyor.

Türkiye’de Ermeni düşmanlığı bu kadar güçlü ve kökleşmiştir.”

Los Armenios, the Armenian supporters group of LAFC, strongly oppose the club’s alleged signing of Ünder, citing deep historical wounds. They warn this move could alienate Armenian fans, many of whom may boycott the season. They urge LAFC to reconsider 😳 https://t.co/9BvenMaaV7 — 𝐋𝐀𝐅𝐂 𝐃𝐀𝐍𝐈𝐄𝐋 (@lafcdaniel) February 15, 2025

“Bu durum LAFC’yi gerçekten zor bir duruma sokuyor ve bu da nihayetinde LAFC’nin Ermenilerin desteğini zedeleyecek. LAFC’nin geri adım atması için çok geç olduğunu düşünüyorum.”

