İskeçe’de Türk azınlık yeni okul istiyor

Aybike Eroğlu

İskeçe’deki Türk azınlığı, yeni bir okul binası talebini yine gündeme taşıdı. Koruma altında eser statüsünde olduğu için mevcut Türk Azınlık Ortaokulu ve Lisesi’nde iyileştirme çalışmaları tam manasıyla yapılamazken, çocuklar ve veliler daha iyi şartlarda eğitim talebini yüksek sesle dile getiriyor. Daha önce konuyu Yunan Parlamentosu’na taşıyan İskeçe Yeni Sol Milletvekili Hüseyin Zeybek, iki bakanlığa yönelttiği soru önergeleriyle okul binası talebini bir kez daha gündeme getirdi. Tadilat ve onarım işlemlerinin geçici bir çözüm olacağına vurgu yapan Zeybek, mevcut şartlarda yeni ve modern bir okul binasının inşa edilmesinin bir zorunluluk olduğunu ifade etti. Zeybek, geçici çözüm olarak merkezi binayla aynı cadde üzerinde bulunan binanın bahçesine prefabrik dersliklerin yerleştirilmesini talep etti. Avrupa Batı Trakya Türk Federasyonu (ABTTF) Başkanı Halit Habipoğlu da restorasyona ilişkin kararın ne zaman uygulanacağının da bilinmediğini vurgulayarak, “Çok açık ve net bir kez daha söylüyoruz. Yeni bir okul binası istiyoruz” dedi.

Yeni Şafak