Halep’teki diyalog toplantısına Hıristiyanlar da katıldı

Suriye’de kontrolü elinde tutan İslamcı HTŞ (Heyet Tahrir eş-Şam) liderliğindeki yeni hükümet, diyalog toplantıları gerçekleştiriyor. 15 Şubat’taki toplantıya kentteki Hıristiyan toplumlarından ruhani temsilciler de katıldı.

Halep Valiliği , 15 Şubat 2025’te Halep’te, Cumhurbaşkanı Ahmed el-Şara, Halep Valisi Azam el-Garip ve bazı yetkililerin katılımıyla, Halep şehri ve çevre bölgelerinden tanınmış kadın ve erkek şahsiyetleri bir araya getiren açık bir diyalog oturumu gerçekleştiğini bildirdi.

Toplantıda ülkenin durumu hakkında konuşuldu ve Suriye ile Halep’in çeşitli düzeylerde ilerlemesi için yollar tartışıldı.

Toplantıya Hristiyan cemaatlerden Halep Ermenileri Ruhani Önderi Başepiskopos Magar Aşkaryan, Suriye Latin Cemaati Başkanı Piskopos Hanna Calluf ve Halep Maruni Cemaati Başkanı Yusuf Topçi katıldı.

(Kantsasar)

Agos