Depreme dayanıksız olduğu gerekçesiyle tahliyesi istenen Bursa’daki kilisede son ibadet yapıldı

Artı Gerçek – Bursa’da ibadet yapılabilen tek kilise olan ve dünyada Katolik, Protestan ve Ortodoks mezheplerinin bir arada ibadet edebildiği tek kilise olma özelliği taşıyan Osmangazi ilçesinde bulunan Bursa Fransız Kilisesi’nde son ayin bugün gerçekleşti.

Protestan din adamı İsmail Kulakçıoğlu’nun yönettiği ayine yaklaşık 100 yurttaş katılarak hep birlikte dua ederek ilahiler söyledi. Bazı yurttaşlar dileklerini sunarken gözyaşlarına hakim olamadı.

İbadet sırasında yurttaşlar ibadet yapılabilen 20 yıllık süreç için şükranlarını sunarken, kilisede tekrar ibadet yapabilme temennisinde bulundu.

İbadetin ardından Kulakçıoğlu’nun çağrısıyla kilise binası tahliye edilerek Bursa Protestan Kilisesi Yaşam ve Kültür Vakfı’na taşındı. Önümüzdeki süreçte Hristiyan yurttaşlar ibadetlerini vakıf binasında sürdürecek.

NE OLMUŞTU?

Yapım tarihi 1800’lü yıllarının sonuna dayanan Bursa Fransız Kilisesi, süreç içerisinde atıl kaldıktan sonra 2002-2004 yılları arasında yeniden restore edilerek ibadete açıldı.

2024 yılının temmuz ayında Bursa Vakıflar Bölge Müdürlüğü tarafından Bursa Protestan Kilisesi Yaşam ve Kültür Vakfı’na gönderilen tebligatta kilisenin hamamlar bölgesinde yer alması, yer altı su seviyesinin yüksek olması, zeminde sıvılaşma riski bulunması, fay hattı üzerinde konumlanması ve zeminde biriken gerilim gibi nedenlerle tahliye edilmesi gerektiği bildirildi.

Vakıf tarafından Jeoloji Mühendisleri Odası’na bağlı tescilli ofis tarafından hazırlanan raporda risklerin ifade edildiğinden daha düşük olduğu, binanın genel durumunun sağlam olduğu, çökme ve oturmanın olmadığı, sudan kaynaklanan korozyon ve çatlak bulunmadığı belirtilmişti.

Geçtiğimiz aylarda ANKA Haber Ajansı’na konuşan Kulakçıoğlu, “2002-2004 yılları arasında yapılan restorasyonda binanın durumunu etkilemeyen basit çatlaklar giderilmiş, yani tamir yapılmış. Aynı zamanda yan taraftaki otoparkla kilise arasında bulunan istinat duvarı neredeyse pencere seviyesine kadar bir ekstra güçlendirme vermektedir” ifadelerini kullanmıştı.

Tahliye gerekçesinde bulunan risklerin hazırlanan raporla örtüşmemesi üzerine vakıf tarafından tahliyenin durdurulması, hazırlanan raporun incelenmesi ve bilirkişi oluşturulması istemiyle açılan davanın mahkeme tarafında dosyanın incelenmesine gerek olmaksızın reddine karar verilmesi üzerine, dosya istinafa taşındı. İstinaf mahkemesi tarafından ise kilise binasının tahliyesine karar verildi. (ANKA)

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