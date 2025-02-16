Cengiz transferi ABD’yi karıştırdı… Ermeni lobisi devreye girdi: Endişe duyuyoruz

Fenerbahçeli tecrübeli futbolcu Cengiz Ünder’in ABD’ye transfer olacağı haberleri hakkında açıklama yapan Los Angeles Ermeni topluluğu üyeleri, Los Angeles FC yönetimine tepki gösterdi.

Sarı-lacivertli kulüp, 27 yaşındaki oyuncusu Cengiz Ünder’in transferi için Los Angeles FC ile anlaştı.

Sports Digitale’nin haberine göre, Los Angeles FC Cengiz Ünder’i satın alma opsiyonlu olarak kadrosuna katacak.

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ABD takımı, Ünder için 1.2 milyon euro kiralama bedeli ödeyeceği ve maaşın iki kulüp tarafından ortak olarak paylaşılacağı ifade edildi.

Cengiz Ünder’in satın alma opsiyonunun ise 25 milyon dolar olduğu aktarıldı. Vizesini bekleyen oyuncu, sağlık kontrolü için ABD’ye gidecek.

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ERMENİLERDEN TEPKİ

Ünder’in Los Angeles FC’ye transfer olacağı haberlerine Ermeni taraftar grubu Los Armenicos tepki gösterdi.

“DERİN ENDİŞE DUYUYORUZ”

Ermeni taraftar grubundan Los Angeles FC yönetimine çağrı yapılan açıklamada şu ifadeler yer aldı:

“Tutkulu LAFC taraftarları ve Los Angeles’taki Ermeni toplumunun gururlu üyeleri olarak, kulübün bir Türk oyuncuyu transfer etmeyi düşündüğüne dair haberlerden derin endişe duyuyoruz. Ermenilerin katlandığı acı tarihi gerçekler göz önüne alındığında, böyle bir adım Los Angeles’taki en bağlı ve özverili topluluklardan birinin derinden yerleşmiş duygularına karşı doğrudan bir saygısızlık olarak görülecektir.”

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“TAKIMDAN UZAKLAŞACAĞI ŞÜPHESİZ”

“Los Angeles, dünyadaki en büyük Ermeni diasporasına ev sahipliği yapıyor ve LAFC oyunlarındaki varlığımız, sevdiğimiz takıma ve şehre olan sarsılmaz desteğimizin bir kanıtı oldu. Ancak bu transfer gerçekleşirse kulübün sadık taraftar kitlesinin önemli bir kısmının takımdan uzaklaşacağı şüphesiz. Topluluğumuzun birçok üyesi, LAFC’nin bu kararını uygulaması halinde sezonu boykot etme niyetini dile getirdi.”

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“ERMENİ TOPLUMUYLA…”

“Kulüp liderlerini, LAFC ile kurduğumuz güçlü bağı geri dönülmez şekilde zedeleyebilecek herhangi bir eylemde bulunmadan önce bu hareketin daha geniş kapsamlı etkilerini göz önünde bulundurmaya ve Ermeni toplumuyla etkileşime geçmeye çağırıyoruz.”

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ÜNDER’İN PERFORMANSI

Fenerbahçe’nin büyük umutlarla transfer ettiği Cengiz Ünder, 2024-2025 sezonunda beklentilerin oldukça altında kaldı. Süper Lig, UEFA Avrupa Ligi ve Türkiye Kupası olmak üzere tüm kulvarlarda toplam 9 maça çıkan Ünder, ne gol atabildi ne de asist yapabildi. Sarı-lacivertlilerde yüksek maliyetli transferlerden biri olan milli futbolcunun performansı, taraftarlar arasında eleştirilerin odağı haline geldi.

https://www.odatv.com/spor/cengiz-under-transferi-abdyi-karistirdi-ermeni-lobisi-devreye-girdi-endise-duyuyoruz-120086413?sayfa=7