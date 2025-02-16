Bursa Protestan Kilisesi’nde son ibadet

BURSA – Dünyada üç Hristiyan mezhebinin ortak kullandığı tek kilise olan Bursa Protestan Kilisesi, Bursa Vakıflar Bölge Müdürlüğü tarafından depreme karşı güçlendirme çalışması yapılacağı gerekçesiyle tahliye edilecek.

Protestan din adamı İsmail Kulakçıoğlu, binanın sağlam olduğunu belirten bir rapor hazırlattıklarını ancak İstinaf Mahkemesi’nin binanın tahliye edilmesine karar verdiğini söyledi.

HUKUKİ SÜREÇ BAŞLATILDI

Yaklaşık 20 yıldır üç farklı mezhepten 200 kişilik cemaat tarafından ibadet için kullanılan kilisenin tahliyesine ilişkin süreç, Bursa Vakıflar Bölge Müdürlüğü tarafından temmuz ayında yapılan tebligatla başladı. Tebligatta, depreme karşı güçlendirme çalışmaları yapılacağı gerekçesiyle binanın tahliye edilmesi istendi. Ancak İsmail Kulakçıoğlu, hazırlattıkları raporların binanın sağlam olduğunu gösterdiğini belirterek tahliye kararına karşı hukuki süreç başlattı.

Mahkeme sürecinin sonunda, İstinaf Mahkemesi 1,5 ay içinde kesin tahliye kararı verdi. Bugün saat 12.30’da, kilisede son kez ibadet yapıldı. Çoğunluğunu gençlerin oluşturduğu yaklaşık 100 kişi ibadete katıldı. İbadete katılanlar, dua ve dileklerini iletti.

Din adamı İsmail Kulakçıoğlu, cemaate yaptığı konuşmada şunları söyledi: “Gelecek günlere bakalım. Deprem güçlendirmesi yapılmak isteniyor, bu nedenle bina boşaltılmak isteniyor. Biz, güçlendirmeyi kendimiz yapalım dedik ama kabul görmedi. Biz ‘kilise’ dediğimizde sadece bir bina düşünmüyoruz, kilise cemaattir. Bir parkta 20 kişi bir araya gelip dua edersek, orası bizim için kilisedir. Ama buranın olması da bizim için önemli.”

Kulakçıoğlu’nun vaazının ardından, kilisenin tahliyesi için çağrı yapıldı ve içerideki eşyalar, Bursa Protestan Kilisesi Yaşam ve Kültür Vakfı Hizmet Binası’na taşındı.

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